Анчелотти прокомментировал ошибку Лунина при первом голе «Ман Сити» в ворота «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о первом голе «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Англичане открыли счет на 2-й минуте.

Прямым ударом со штрафного забил Бернарду СилвСилва.

Вратарь мадридцев Андрей Лунин допустил ошибку.

Матч завершился ничьей 3:3.

«Чего мы не ожидали, так это гола с той позиции. Но команда хорошо отреагировала.

Не думаю, что первый гол повлиял на Лунина. Затем он дважды пропустил в «девятку». Но отразить эти удары было невозможно», – считает Анчелотти.