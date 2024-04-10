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    • Анчелотти прокомментировал ошибку Лунина при первом голе «Ман Сити» в ворота «Реала»

    Анчелотти прокомментировал ошибку Лунина при первом голе «Ман Сити» в ворота «Реала»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о первом голе «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    • Англичане открыли счет на 2-й минуте.
    • Прямым ударом со штрафного забил Бернарду СилвСилва.
    • Вратарь мадридцев Андрей Лунин допустил ошибку.
    • Матч завершился ничьей 3:3.

    «Чего мы не ожидали, так это гола с той позиции. Но команда хорошо отреагировала.

    Не думаю, что первый гол повлиял на Лунина. Затем он дважды пропустил в «девятку». Но отразить эти удары было невозможно», – считает Анчелотти.

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    Источник: Marca

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    10.04.2024 00:55
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    Комментарии (4)
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    westi
    1712727075
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    Владимир-Филиппов-vkontak
    1712735586
    Не дают покоя лавры Лещука. Понять можно...
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    Вомбат
    1712743425
    Не согласен. Третий гол был НЕ в девятку, и отразить его было возможно. А про первый и говорить нечего - он сломал игру. Именно боясь, что вратарь пропустит еще такую пенку, Реал перестал идти вперед при счете 2:1. И под конец вполне закономерно был наказан за трусость еще двумя голами из-за пределов штрафной. Вывод такой. Если в Манчестере в воротах Реала будет нормальный вратарь, Реал сможет победить.
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