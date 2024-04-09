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    • «Реал» пропустил от «Манчестер Сити» на 2-й минуте из-за ошибки Лунина

    «Реал» пропустил от «Манчестер Сити» на 2-й минуте из-за ошибки Лунина

    «Манчестер Сити» быстро открыл счет в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

    Гол забил Бернарду СилвСилва прямым ударом со штрафного на второй минуте.

    Вратарь мадридцев Андрей Лунин ошибся и не смог предотвратить взятие своих ворот.

    Штрафной был после фола Орельена Чуамени, который получил желтую карточку уже на первой минуте четвертьфинала. Он пропустит ответный матч в Манчестере из-за перебора предупреждений.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.04.2024 22:09
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    Комментарии (25)
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    AtticusFinch
    1712689875
    Я как увидел кто у Реала на воротах будет стоять... аж поперхнулся...сразу стало ясно - откуда ждать беды с первых минут)) даже матч уже неинтересно смотреть(((
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    Александр-Каратеев-yandex
    1712690135
    Да, вратарь явно зевнул, проспал удар.
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    AtticusFinch
    1712690224
    Ух Реал красавчики....отыгрываются за себя и за этого клоуна!
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1712692362
    Лунин - В воротах мячи плохо ловит, зато в окопах пули хорошо бы ловил)))
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    Айболид
    1712693924
    Один из "тарасовских чемоданов" по ошибке ушёл в Мадрид .
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    BRO_football
    1712695647
    Куда все нормальные вратари подевались? Неужели Лунин это лучшее, что может позволить себе великий богатый клуб Реал Мадрид? Летнее трансферное окно откроется - сразу надо искать замену этой дыре. Куртуа ещё не скоро вернётся. А сливать матчи из-за плохого вратаря не надо.
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    ФК Пупсик
    1712696827
    Кто такой лунин?
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    westi
    1712727133
    Еcли делaете ставки -> bets-info.ru
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    zigbert
    1712736282
    Может и ошибка но надо отметить точный удар Силвы.
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