«Реал» пропустил от «Манчестер Сити» на 2-й минуте из-за ошибки Лунина

«Манчестер Сити» быстро открыл счет в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Гол забил Бернарду СилвСилва прямым ударом со штрафного на второй минуте.

Вратарь мадридцев Андрей Лунин ошибся и не смог предотвратить взятие своих ворот.

Штрафной был после фола Орельена Чуамени, который получил желтую карточку уже на первой минуте четвертьфинала. Он пропустит ответный матч в Манчестере из-за перебора предупреждений.