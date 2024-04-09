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    Ветеран ЦСКА: «Чалов – это тормоз, пусть уезжает»

    Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на заключение нового соглашения между ЦСКА и Федором Чаловым.

    • Стороны продлили контракт до лета 2025-го.
    • Предыдущий договор истекал 31 декабря этого года.

    – Чалов сбавил обороты. Он вообщем-то никогда не был настоящим форвардом. Больше играл на ошибках противника. Совсем по-другому сейчас действуют Давила и Мусаев.

    Новый контракт до лета 2025 года? А почему вы думаете, что это победа игрока?

    – Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что рассчитывали переподписать Чалова, а он хочет в Европу. Поэтому сошлись на таком компромиссном варианте.

    – Пусть уезжает. За хорошие деньги его можно отправлять. В основном составе ЦСКА он пока играть не будет, его будут подпускать, как в последней игре с «Факелом», когда он опять забил гол на ошибке. У Чалова неинтересная игра.

    – Бабаев сказал, что рассчитывает на серьезную мотивацию Чалова. Как он должен себя проявить?

    – Серьезная мотивация может быть только со стороны агента, который, наверное, направляет его на это дело, чтобы самому заработать. Кому ЦСКА продаст Чалова? Может в Турцию.

    – А в «Зенит»?

    – Он не нужен. Там все – беговые ребята. А Чалов – это тормоз. Также, как отдали в «Зенит» полузащитника Ахметова. Он без стартовой и дистанционной скорости. Да, с мячом работает неплохо. Но и все. Тоже самое Чалов. Он не бежит.

    – Но Чалов забил 9 голов в нынешнем чемпионате России.

    – А сколько 11-метровых он забил? Пять. Четыре гола с игры, и то на ошибках защитников – вот это вся его работа.

    • 25-летний Чалов – воспитанник ЦСКА.
    • Его статистика за главную команду: 251 матч, 85 голов, 43 ассиста.
    • В 2022 году форвард ездил в аренду в «Базель».
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.04.2024 21:40
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    Комментарии (8)
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    Mirak92
    1712688347
    Куда?кто его возьмет ?сам ты тормоз . В двухстороннюю страну ?Что бы сделать откат карьере? Он нах..й никому не нужен ,как и твои замечания ,кстати ,а ты кто ?Тоже забывчивая персона !
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    Дубина
    1712688369
    Он кроме реально пеналей и забивать не умеет! Так парочку заширнет за сезон чудом и все!! Какая ему европа пускай в стойле доигрывает и на пенсию))))
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    Dr Metal
    1712688627
    Он прав.нужен новый вагнер
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    momwig_
    1712690060
    Не прошло и полвека..
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    bratskij
    1712727113
    «Чалов – это тормоз, пусть уезжает» Блин прям с языка снял и тормоз это он на камеру так тактично сказал, а так он не просто тормоз, а олень бездарный и это если без матов.
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    FCSpartakM
    1712729910
    Про Чалова еще говорил 3- 4 года назад, что он дно, а не футболист, но как всегда знатоки футбола от создателей Головин в Юве и звезда мирового футбола и тд. трепещали, что он звезда.
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    Ивантеевец
    1712731421
    Кому он нужен в Европе? Что-то сомневаюсь, что Чалов согласится как Кузяев играть в середняке того же чемпионата Франции. В Турции он тоже будет лучше Дзюбы. Можно на Кипр к Кокорину, конечно.
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