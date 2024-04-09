Ветеран ЦСКА: «Чалов – это тормоз, пусть уезжает»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на заключение нового соглашения между ЦСКА и Федором Чаловым.
- Стороны продлили контракт до лета 2025-го.
- Предыдущий договор истекал 31 декабря этого года.
– Чалов сбавил обороты. Он вообщем-то никогда не был настоящим форвардом. Больше играл на ошибках противника. Совсем по-другому сейчас действуют Давила и Мусаев.
Новый контракт до лета 2025 года? А почему вы думаете, что это победа игрока?
– Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что рассчитывали переподписать Чалова, а он хочет в Европу. Поэтому сошлись на таком компромиссном варианте.
– Пусть уезжает. За хорошие деньги его можно отправлять. В основном составе ЦСКА он пока играть не будет, его будут подпускать, как в последней игре с «Факелом», когда он опять забил гол на ошибке. У Чалова неинтересная игра.
– Бабаев сказал, что рассчитывает на серьезную мотивацию Чалова. Как он должен себя проявить?
– Серьезная мотивация может быть только со стороны агента, который, наверное, направляет его на это дело, чтобы самому заработать. Кому ЦСКА продаст Чалова? Может в Турцию.
– А в «Зенит»?
– Он не нужен. Там все – беговые ребята. А Чалов – это тормоз. Также, как отдали в «Зенит» полузащитника Ахметова. Он без стартовой и дистанционной скорости. Да, с мячом работает неплохо. Но и все. Тоже самое Чалов. Он не бежит.
– Но Чалов забил 9 голов в нынешнем чемпионате России.
– А сколько 11-метровых он забил? Пять. Четыре гола с игры, и то на ошибках защитников – вот это вся его работа.
- 25-летний Чалов – воспитанник ЦСКА.
- Его статистика за главную команду: 251 матч, 85 голов, 43 ассиста.
- В 2022 году форвард ездил в аренду в «Базель».
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.