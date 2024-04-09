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    • Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча «Краснодар» – «Зенит»

    Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча «Краснодар» – «Зенит»

    Александр Кержаков считает, что результат игры 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» может стать решающим в чемпионской гонке.

    «Если «Зенит» победит в матче с «Краснодаром», борьба за чемпионство закончится. При другом результате она будет продолжаться.

    Не думаю, что «Краснодар» сможет выиграть этот матч, я сомневаюсь. Но и если «Зенит» не добьeтся победы, то интрига немного затянется, однако всe равно я не сомневаюсь в их чемпионстве.

    Я с уважением отношусь к «Краснодару», сейчас с тренером Мусаевым они показали, что готовы играть в атаку. Но матч с «Пари НН» показал их проблемы, всe-таки три мяча пропустили. Это серьeзный звонок.

    «Зенит» помощнее по составу и поопытнее в чемпионской гонке», – сказал Кержаков.

    • «Краснодар» примет «Зенит» 13 апреля.
    • Южане идут вторыми в РПЛ, отставая от действующего чемпиона на 1 очко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.04.2024 21:21
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    Комментарии (4)
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    Suvorov71
    1712692664
    Саша, мы тоже не сумлюваемся, все покупается и все продается, деньги промкваса не пахнут, а так... ну какие вы чемпионы, шемпиньоны вы и всем это известно
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    Скай
    1712723887
    Вся страна за Краснодар. Е5 БЗДИнит Е5.
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    alp
    1712735893
    кому интересно мнение релоканта?
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    ZeBolotny
    1712755182
    Мистер очевидность! Делать ставки на чемпионство "Краснодара" - это то же самое, что делать ставки на то, что Кержаков попадёт в створ ворот!))
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