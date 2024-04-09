Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча «Краснодар» – «Зенит»

Александр Кержаков считает, что результат игры 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» может стать решающим в чемпионской гонке.

«Если «Зенит» победит в матче с «Краснодаром», борьба за чемпионство закончится. При другом результате она будет продолжаться.

Не думаю, что «Краснодар» сможет выиграть этот матч, я сомневаюсь. Но и если «Зенит» не добьeтся победы, то интрига немного затянется, однако всe равно я не сомневаюсь в их чемпионстве.

Я с уважением отношусь к «Краснодару», сейчас с тренером Мусаевым они показали, что готовы играть в атаку. Но матч с «Пари НН» показал их проблемы, всe-таки три мяча пропустили. Это серьeзный звонок.

«Зенит» помощнее по составу и поопытнее в чемпионской гонке», – сказал Кержаков.