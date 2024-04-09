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    Чалов объяснил продление контракта с ЦСКА

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, почему согласился заключить новое соглашение с клубом.

    • Стороны продлили контракт до лета 2025-го.
    • Предыдущий договор истекал 31 декабря этого года.

    «У нас были непростые переговоры. Но я в клубе очень давно, с самого детства, и ЦСКА для меня – не пустой звук. Да, было непросто, но нам удалось найти точки соприкосновения, потому что все хотели разрешить эту ситуацию положительным образом.

    Спасибо клубу, который пошел мне навстречу в некоторых моментах. Буду стараться прикладывать все усилия на поле, чтобы помочь команде успешно завершить сезон.

    Помню, как подписывали с родителями мой самый первый контракт. Мне тогда было 13 лет, и я для галочки поставил свою закорючку. В тот момент ощутил, что стал взрослее и серьезнее», – заявил футболист.

    • 25-летний Чалов – воспитанник ЦСКА.
    • Его статистика за главную команду: 251 матч, 85 голов, 43 ассиста.
    • В 2022 году форвард ездил в аренду в «Базель».
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Комментарии (2)
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    Каратель
    1712666720
    Чалов объяснил продление контракта с ЦСКА :" хорошие деньги и напрягаться не надо"
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