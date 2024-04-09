Чалов объяснил продление контракта с ЦСКА

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, почему согласился заключить новое соглашение с клубом.

Стороны продлили контракт до лета 2025-го.

Предыдущий договор истекал 31 декабря этого года.

«У нас были непростые переговоры. Но я в клубе очень давно, с самого детства, и ЦСКА для меня – не пустой звук. Да, было непросто, но нам удалось найти точки соприкосновения, потому что все хотели разрешить эту ситуацию положительным образом.

Спасибо клубу, который пошел мне навстречу в некоторых моментах. Буду стараться прикладывать все усилия на поле, чтобы помочь команде успешно завершить сезон.

Помню, как подписывали с родителями мой самый первый контракт. Мне тогда было 13 лет, и я для галочки поставил свою закорючку. В тот момент ощутил, что стал взрослее и серьезнее», – заявил футболист.