Чалов объяснил продление контракта с ЦСКА

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, почему согласился заключить новое соглашение с клубом.
- Стороны продлили контракт до лета 2025-го.
- Предыдущий договор истекал 31 декабря этого года.
«У нас были непростые переговоры. Но я в клубе очень давно, с самого детства, и ЦСКА для меня – не пустой звук. Да, было непросто, но нам удалось найти точки соприкосновения, потому что все хотели разрешить эту ситуацию положительным образом.
Спасибо клубу, который пошел мне навстречу в некоторых моментах. Буду стараться прикладывать все усилия на поле, чтобы помочь команде успешно завершить сезон.
Помню, как подписывали с родителями мой самый первый контракт. Мне тогда было 13 лет, и я для галочки поставил свою закорючку. В тот момент ощутил, что стал взрослее и серьезнее», – заявил футболист.
- 25-летний Чалов – воспитанник ЦСКА.
- Его статистика за главную команду: 251 матч, 85 голов, 43 ассиста.
- В 2022 году форвард ездил в аренду в «Базель».
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.