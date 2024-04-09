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    В ЦСКА прокомментировали продление контракта с Чаловым

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о заключении нового соглашения с Федором Чаловым.

    • Стороны продлили контракт до лета 2025-го.
    • Предыдущий договор истекал 31 декабря этого года.

    «Ни для кого не секрет, что переговоры с Фeдором Чаловым были продолжительными и исключительно непростыми.

    В конечном счете мы достигли компромисса, в котором были учтены как и принципиальная позиция клуба продлить своего воспитанника, так и интересы игрока, желающего попробовать силы в Европе, осуществив свою мечту.

    Всe зависит от Фeдора, и мы рассчитываем на серьезную мотивацию футболиста и хорошую форму уже в ближайших играх», – заявил Бабаев.

    • 25-летний Чалов – воспитанник ЦСКА.
    • Его статистика за главную команду: 251 матч, 85 голов, 43 ассиста.
    • В 2022 году нападающий ездил в аренду в «Базель».
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Комментарии (1)
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    mamba9090909
    1712672981
    Продолжительные и не простые переговоры.)) Пыль в глаза. Просто никто им не заинтересовался ни здесь, ни в Европе. Вот и продлили ещё до лета. А вдруг кто то заинтересуется.)
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