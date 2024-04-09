В ЦСКА прокомментировали продление контракта с Чаловым

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о заключении нового соглашения с Федором Чаловым.

Стороны продлили контракт до лета 2025-го.

Предыдущий договор истекал 31 декабря этого года.

«Ни для кого не секрет, что переговоры с Фeдором Чаловым были продолжительными и исключительно непростыми.

В конечном счете мы достигли компромисса, в котором были учтены как и принципиальная позиция клуба продлить своего воспитанника, так и интересы игрока, желающего попробовать силы в Европе, осуществив свою мечту.

Всe зависит от Фeдора, и мы рассчитываем на серьезную мотивацию футболиста и хорошую форму уже в ближайших играх», – заявил Бабаев.