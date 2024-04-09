В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» дома сыграет с «Манчестер Сити». Игра состоится во вторник, 9 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Реал»

В последних пяти матчах команда выиграла три встречи и дважды сыграла вничью. «Реал» забил 13 голов и пропустил пять мячей. Команда в предыдущем поединке обыграла «Атлетик» из Бильбао (2:0).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в предыдущих пяти матчах дважды сыграл вничью и выиграл три встречи. Команда отличилась 11 раз и пропустила четыре гола. «Манчестер Сити» в предыдущем поединке обыграл «Кристал Пэлас» (4:2).

Прогноз на матч «Реал» – «Манчестер Сити»

Команда в трех предыдущих очных встречах обыграли друг друга по разу, еще в одном поединке сыграли вничью. Оба коллектива пребывают в хорошей игровой форме, поэтому разумно поставить на ТБ 2.5 (1.82), а также ОЗ да (1.61).