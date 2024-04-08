Аршавин прокомментировал результат дерби «Динамо» – «Спартак»

Андрей Аршавин поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

Спартаковцы выиграли дерби со счетом 2:1.

Динамовцы забили первыми на 5-й минуте, но потом дважды пропустили из-за ошибок вратаря Игоря Лещука.

– Стоит ли вешать всех собак на Лещука?

– Думаю, мы одного Влада Радимова на него повесили и достаточно, ха‑ха.

– Вы согласны с Владиславом?

– Понятно, что результат определили ошибки вратаря.

– Удивил чем‑то «Спартак»?

– В принципе, это обычная игра команды. Иногда чуть лучше, иногда чуть хуже. Были как хорошие, так и плохие отрезки.

– «Динамо» выпало из чемпионской гонки после вчерашнего поражения?

– Думаю, да. Будет очень сложно.