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    • Аршавин прокомментировал результат дерби «Динамо» – «Спартак»

    Аршавин прокомментировал результат дерби «Динамо» – «Спартак»

    Андрей Аршавин поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

    • Спартаковцы выиграли дерби со счетом 2:1.
    • Динамовцы забили первыми на 5-й минуте, но потом дважды пропустили из-за ошибок вратаря Игоря Лещука.

    – Стоит ли вешать всех собак на Лещука?

    – Думаю, мы одного Влада Радимова на него повесили и достаточно, ха‑ха.

    – Вы согласны с Владиславом?

    – Понятно, что результат определили ошибки вратаря.

    – Удивил чем‑то «Спартак»?

    – В принципе, это обычная игра команды. Иногда чуть лучше, иногда чуть хуже. Были как хорошие, так и плохие отрезки.

    – «Динамо» выпало из чемпионской гонки после вчерашнего поражения?

    – Думаю, да. Будет очень сложно.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.04.2024 17:49
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    Комментарии (11)
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    ...уефан
    1712590202
    ... немногословен, однако)...
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    СпорЦмен
    1712592045
    А я вот верю в Динамо и срам, есть еще много матчей, чтобы обосраться конкретно! Надо верить в мАсковские клубы. :))))
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    ягуар1979
    1712594704
    не думал что это скажу но спасибо Спартак что прибили Динамо и отрыв Зенита увеличился))))
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