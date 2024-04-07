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    • «Тоттенхэм» – «Ноттингем Форест»: прогноз на матч 32 тура АПЛ, 7 апреля

    «Тоттенхэм» – «Ноттингем Форест»: прогноз на матч 32 тура АПЛ, 7 апреля

    В воскресенье, 7 апреля, в 32-м туре АПЛ встречаются «Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест». Игра состоится в Лондоне, начало – в 20:00 (мск).

    «Тоттенхэм»

    Команда Анге Постекоглу набрала 57 очков и располагается на 5-м месте в чемпионате. «Тоттенхэм» добыл 17 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей 62:44.

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» набрал 25 очков и занимает 17-е место в таблице. Подопечные Нуну Эшпириту Санту добыли 7 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений, разница мячей – 39:53.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд:

    • 15.12.23 «Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм» – 0:2;
    • 11.03.23 «Тоттенхэм» – «Ноттингем Форест» – 3:1;
    • 09.11.22 «Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм» – 2:0;
    • 28.08.22 «Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм» – 0:2;
    • 24.09.14 «Тоттенхэм» – «Ноттингем Форест» – 3:1.

    Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Ноттингем Форест»

    У «Тоттенхэма» есть хорошие шансы попасть в топ-4, но для этого нельзя терять очки в матчах с командами уровня «Форест». Прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 2.05.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.04.2024 10:42
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