В воскресенье, 7 апреля, в 32-м туре АПЛ встречаются «Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест». Игра состоится в Лондоне, начало – в 20:00 (мск).
«Тоттенхэм»
Команда Анге Постекоглу набрала 57 очков и располагается на 5-м месте в чемпионате. «Тоттенхэм» добыл 17 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей 62:44.
«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» набрал 25 очков и занимает 17-е место в таблице. Подопечные Нуну Эшпириту Санту добыли 7 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений, разница мячей – 39:53.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд:
- 15.12.23 «Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм» – 0:2;
- 11.03.23 «Тоттенхэм» – «Ноттингем Форест» – 3:1;
- 09.11.22 «Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм» – 2:0;
- 28.08.22 «Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм» – 0:2;
- 24.09.14 «Тоттенхэм» – «Ноттингем Форест» – 3:1.
Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Ноттингем Форест»
У «Тоттенхэма» есть хорошие шансы попасть в топ-4, но для этого нельзя терять очки в матчах с командами уровня «Форест». Прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 2.05.