В воскресенье, 7 апреля, в 32-м туре АПЛ встречаются «Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест». Игра состоится в Лондоне, начало – в 20:00 (мск).

«Тоттенхэм»

Команда Анге Постекоглу набрала 57 очков и располагается на 5-м месте в чемпионате. «Тоттенхэм» добыл 17 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей 62:44.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» набрал 25 очков и занимает 17-е место в таблице. Подопечные Нуну Эшпириту Санту добыли 7 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений, разница мячей – 39:53.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд:

Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Ноттингем Форест»

У «Тоттенхэма» есть хорошие шансы попасть в топ-4, но для этого нельзя терять очки в матчах с командами уровня «Форест». Прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 2.05.