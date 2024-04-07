В воскресенье, 7 апреля, «Динамо» и «Спартак» сыграют в 23 туре РПЛ. Московское дерби начнется в 19:30 по московскому времени.

«Динамо»

Команда Лички идет на тертьем месте с 38 очками. Коллектив выиграл 10 встреч, в восьми матчах сыграл вничью и потерпел три поражения. «Динамо» забило 34 гола и пропустило 27 мячей. В предыдущей встрече подопечные Лички обыграли «СКА-Хабаровск» со счетом 2:1.

«Спартак»

«Спартак» идет на сельмом месте с 32 очками. Команда Абаскаля выиграла девять встреч, в пяти матчах сыграла вничью и потерпела семь поражений. «Спартак» забил 27 голов и пропустил 26 мячей. В предыдущем матче коллектив проиграл «Зениту» со счетом 1:2.

Прогноз на матч «Динамо» – «Спартак»

В трех последних очных встречах успех дважды праздновал «Спартак», еще в одной игре победило «Динамо». В предстоящем матче удача может улыбнуться как одной, так и второй команде, потому поставим на результативную игру – ТБ 2.5 (1.69), а также ОЗ да (1.52).