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    «Динамо» – «Спартак»: прогноз на матч 23 тура РПЛ, 7 апреля

    В воскресенье, 7 апреля, «Динамо» и «Спартак» сыграют в 23 туре РПЛ. Московское дерби начнется в 19:30 по московскому времени.

    «Динамо»

    Команда Лички идет на тертьем месте с 38 очками. Коллектив выиграл 10 встреч, в восьми матчах сыграл вничью и потерпел три поражения. «Динамо» забило 34 гола и пропустило 27 мячей. В предыдущей встрече подопечные Лички обыграли «СКА-Хабаровск» со счетом 2:1.

    «Спартак»

    «Спартак» идет на сельмом месте с 32 очками. Команда Абаскаля выиграла девять встреч, в пяти матчах сыграла вничью и потерпела семь поражений. «Спартак» забил 27 голов и пропустил 26 мячей. В предыдущем матче коллектив проиграл «Зениту» со счетом 1:2.

    Прогноз на матч «Динамо» – «Спартак»

    В трех последних очных встречах успех дважды праздновал «Спартак», еще в одной игре победило «Динамо». В предстоящем матче удача может улыбнуться как одной, так и второй команде, потому поставим на результативную игру – ТБ 2.5 (1.69), а также ОЗ да (1.52).

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.04.2024 10:24
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