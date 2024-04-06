Кафанов назвал пять команд РПЛ, где вратари хорошо играют ногами

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов выделил команды РПЛ, в которых голкиперы пытаются выполнять роль полевых игроков.

«Выбор вратарей, если мы говорим об игре ногами, небольшой. В РПЛ всего пять команд, где вратари, как полевые игроки: «Динамо», «Спартак», «Ростов» «Оренбург» и «Ахмат».

Согласен с Песьяковым, что оба спартаковских вратаря хорошо играют ногами. Максименко точно стал сильнее. Видел его матчи по телевизору, сейчас увидел живьем в сборной – Саша стал сильнее в этом плане.

Что касается Сафонова, то у «Краснодара» поменялся тренер, и, я надеюсь, они вернутся к тому, чтобы не заставлять Матвея играть только длинными передачами. В сборной Сафонов это быстро вспомнил», – рассказал Кафанов.