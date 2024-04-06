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    • Кафанов назвал пять команд РПЛ, где вратари хорошо играют ногами

    Кафанов назвал пять команд РПЛ, где вратари хорошо играют ногами

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов выделил команды РПЛ, в которых голкиперы пытаются выполнять роль полевых игроков.

    «Выбор вратарей, если мы говорим об игре ногами, небольшой. В РПЛ всего пять команд, где вратари, как полевые игроки: «Динамо», «Спартак», «Ростов» «Оренбург» и «Ахмат».

    Согласен с Песьяковым, что оба спартаковских вратаря хорошо играют ногами. Максименко точно стал сильнее. Видел его матчи по телевизору, сейчас увидел живьем в сборной – Саша стал сильнее в этом плане.

    Что касается Сафонова, то у «Краснодара» поменялся тренер, и, я надеюсь, они вернутся к тому, чтобы не заставлять Матвея играть только длинными передачами. В сборной Сафонов это быстро вспомнил», – рассказал Кафанов.

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    Источник: Sport24

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    06.04.2024 16:41
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    Комментарии (11)
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    MaxRnD
    1712411756
    Все перечисленные играют ногами так, что можно смело снимать учебное видео "Как нельзя играть ногами"
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    aurora5858
    1712413281
    смешно и это тренер вратарей сборной. Максименко он по мячу попадает через раз. Лучший конечно Акинфеев последние 15 лет.
    Ответить
    mutabor0992
    1712432612
    Ногами Ван Дер Сар умел играть...Но повесил бутсы на гвоздь.А эти...И в воротах стоять толком не могут.Столярное изделие ТАБУРЕТ.
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    zigbert
    1712477559
    Нельзя сказать что уж очень но Максименко прибавил в этом компоненте игры.
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