Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?

    «Ростов» – «Сочи»: прогноз на матч 23 тура РПЛ, 6 апреля

    В субботу, 6 апреля, в 23-м туре РПЛ встречаются «Ростов» и «Сочи». Игра состоится в Ростове, начало – в 20:00 (мск).

    «Ростов»

    Команда Валерия Карпина набрала 30 очков и находится на 9-м месте. «Ростов» добыл 8 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей 32:31.

    Отставание от призового 3-го места – 8 пунктов.

    «Сочи»

    Сочинцы набрали 14 очков и занимают последнее, 16-е место в таблице. Подопечные Роберта Морено одержали 3 победы, 4 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 21:35.

    Отставание от зоны переходных матчей составляет 6 очков.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

    • 19.08.23 «Сочи» – «Ростов» – 4:0;
    • 14.05.23 «Сочи» – «Ростов» – 1:0;
    • 20.08.22 «Ростов» – «Сочи» – 2:2;
    • 07.03.22 «Ростов» – «Сочи» – 0:1;
    • 16.10.21 «Сочи» – «Ростов» – 3:2.

    Прогноз на матч «Ростов» – «Сочи»

    «Сочи» успешно играет с «Ростовом», к тому же, мотивация у гостей более существенная. Кроме того, «Ростов» 2 апреля провел тяжелый кубковый матч. Наш прогноз – Х2 с коэффициентом 1.95.

    Новости по теме
    Карпин прокомментировал ничью «Ростова» с «Сочи» 23
    Морено заявил, что «Сочи» останется в РПЛ 1
    Роналдо отпраздновал гол в ворота «Сочи» в стиле Роналду 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2024 09:23
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    MaxRnD
    1712386042
    Тут скорее всего понятие прогноза перепутали с какими-то личными хотелками ...
    Ответить
    Чехов на Садовой
    1712399586
    Надо , в конце концов, растоптать это искусственное образование и утопить в загаженом сочинском море. Дерьмо к дерьму, в родную гавань. И рберга своего не забудте!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+