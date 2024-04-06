В субботу, 6 апреля, в 23-м туре РПЛ встречаются «Ростов» и «Сочи». Игра состоится в Ростове, начало – в 20:00 (мск).

«Ростов»

Команда Валерия Карпина набрала 30 очков и находится на 9-м месте. «Ростов» добыл 8 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей 32:31.

Отставание от призового 3-го места – 8 пунктов.

«Сочи»

Сочинцы набрали 14 очков и занимают последнее, 16-е место в таблице. Подопечные Роберта Морено одержали 3 победы, 4 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 21:35.

Отставание от зоны переходных матчей составляет 6 очков.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

Прогноз на матч «Ростов» – «Сочи»

«Сочи» успешно играет с «Ростовом», к тому же, мотивация у гостей более существенная. Кроме того, «Ростов» 2 апреля провел тяжелый кубковый матч. Наш прогноз – Х2 с коэффициентом 1.95.