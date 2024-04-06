В субботу, 6 апреля, в 23-м туре РПЛ встречаются «Ростов» и «Сочи». Игра состоится в Ростове, начало – в 20:00 (мск).
«Ростов»
Команда Валерия Карпина набрала 30 очков и находится на 9-м месте. «Ростов» добыл 8 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей 32:31.
Отставание от призового 3-го места – 8 пунктов.
«Сочи»
Сочинцы набрали 14 очков и занимают последнее, 16-е место в таблице. Подопечные Роберта Морено одержали 3 победы, 4 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 21:35.
Отставание от зоны переходных матчей составляет 6 очков.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:
- 19.08.23 «Сочи» – «Ростов» – 4:0;
- 14.05.23 «Сочи» – «Ростов» – 1:0;
- 20.08.22 «Ростов» – «Сочи» – 2:2;
- 07.03.22 «Ростов» – «Сочи» – 0:1;
- 16.10.21 «Сочи» – «Ростов» – 3:2.
Прогноз на матч «Ростов» – «Сочи»
«Сочи» успешно играет с «Ростовом», к тому же, мотивация у гостей более существенная. Кроме того, «Ростов» 2 апреля провел тяжелый кубковый матч. Наш прогноз – Х2 с коэффициентом 1.95.