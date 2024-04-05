В «Ростове» предложили пересмотреть дисциплинарный регламент после дисквалификации Карпина и Онопко

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать тренеров Валерия Карпина и Виктора Онопко.

Валерий Карпин отстранен на 1 матч, Виктор Онопко – на 2.

Это наказание по итогам кубкового матча с «Химками».

У тренеров «Ростова» была словесная перепалка с арбитром Алексеем Сухим.

«С решением тяжело спорить, оно основано на пунктах регламента. Скорее, возникает вопрос, что спровоцировало наших тренеров.

Второе, на мой взгляд, стоит пересмотреть дисциплинарный регламент. Когда дисквалифицируют Кордобу, Соболева и других главных спикеров, звезд нашего чемпионата – мы убираем тех, на кого ходит зритель. А потом удивляемся, почему болельщик не так бодро посещает стадионы.

Надо пересматривать регламент и уходить в сторону денежных штрафов. Нет смысла убирать из спектакля главных действующих лиц.

Я всегда удивлялся, когда кого‑то дисквалифицировали за слова вполголоса в подтрибунном помещении – как Кордобу, например. И лига теряла игроков, которые являются украшением чемпионата», – заявил Рыскин.