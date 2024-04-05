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    • В «Ростове» предложили пересмотреть дисциплинарный регламент после дисквалификации Карпина и Онопко

    В «Ростове» предложили пересмотреть дисциплинарный регламент после дисквалификации Карпина и Онопко

    Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать тренеров Валерия Карпина и Виктора Онопко.

    • Валерий Карпин отстранен на 1 матч, Виктор Онопко – на 2.
    • Это наказание по итогам кубкового матча с «Химками».
    • У тренеров «Ростова» была словесная перепалка с арбитром Алексеем Сухим.

    «С решением тяжело спорить, оно основано на пунктах регламента. Скорее, возникает вопрос, что спровоцировало наших тренеров.

    Второе, на мой взгляд, стоит пересмотреть дисциплинарный регламент. Когда дисквалифицируют Кордобу, Соболева и других главных спикеров, звезд нашего чемпионата – мы убираем тех, на кого ходит зритель. А потом удивляемся, почему болельщик не так бодро посещает стадионы.

    Надо пересматривать регламент и уходить в сторону денежных штрафов. Нет смысла убирать из спектакля главных действующих лиц.

    Я всегда удивлялся, когда кого‑то дисквалифицировали за слова вполголоса в подтрибунном помещении – как Кордобу, например. И лига теряла игроков, которые являются украшением чемпионата», – заявил Рыскин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.04.2024 18:06
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    Комментарии (4)
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    fakeid
    1712331419
    а может люди как раз не хотят смотреть на жесты соболя, за которые его удалили? за слова да - можно ограничиться штрафом, если только не по родителям прошлись.
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    TIMOTHY
    1712332937
    Что то менять нужно и это факт! Напал испанец на футболиста 10-20 матчей пропусти и штраф приличный! Спросил о чем то судью...это же нормально..,после игры и что....судите нормально и вопросы отпадут! Сели чай пить с судьями спартачи минус 15-20 очков
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    моэм
    1712334349
    В НБА игроки иногда так выражаются , что уши вянут , но чем забористее выражение , тем выше штраф....а главное зрители сразу узнают , что Пиппена , за красное словцо" штрафанули на 200 000 $ , и Пипен "поумнел " очень даже надолго....зато зрители всегда видели свою звезду в игре .
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    The only one
    1712461348
    Удалять сразу двух тренеров одной команды- это нонсенс. Если судья, который судит, мягко говоря не очень, и ещё обидевшись на правду , пользуясь своей властью в самый ответственный момент удаляет всю тренерскую верхушку команды, то надо задуматься над компетентностью самого судьи...
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