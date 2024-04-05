КДК РФС определился с наказанием для Карпина и Онопко

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о дисквалификации тренеров «Ростова».

Валерий Карпин отстранен на 1 матч, Виктор Онопко – на 2.

Это наказание по итогам кубкового матча с «Химками».

У тренеров «Ростова» была словесная перепалка с арбитром Алексеем Сухим.

«Карпин и Онопко приняли участие в заседании вместе с юристом.

Карпин только вышел на поле для конфронтации, с его стороны не было оскорбительных слов и выражений. У него один матч дисквалификации.

Арбитр встречи записал, что со стороны Онопко была ненормативная лексика и оскорбление судьи. Решение – дисквалифицировать на два матча и оштрафовать на 200 тысяч», – сказал Григорьянц.