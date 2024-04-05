Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?

    КДК РФС определился с наказанием для Карпина и Онопко

    Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о дисквалификации тренеров «Ростова».

    • Валерий Карпин отстранен на 1 матч, Виктор Онопко – на 2.
    • Это наказание по итогам кубкового матча с «Химками».
    • У тренеров «Ростова» была словесная перепалка с арбитром Алексеем Сухим.

    «Карпин и Онопко приняли участие в заседании вместе с юристом.

    Карпин только вышел на поле для конфронтации, с его стороны не было оскорбительных слов и выражений. У него один матч дисквалификации.

    Арбитр встречи записал, что со стороны Онопко была ненормативная лексика и оскорбление судьи. Решение – дисквалифицировать на два матча и оштрафовать на 200 тысяч», – сказал Григорьянц.

    Новости по теме
    Колыванов назвал трех экс-спартаковцев, способных возглавить команду вместо Абаскаля 8
    Карпин прокомментировал ничью «Ростова» с «Сочи» 23
    Орлов назвал лучшего тренера для «Спартака» 13
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.04.2024 15:29
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Чехов на Садовой
    1712321871
    Ну и кубок! С цска - на выезде, с химками - на выезде, с уралом тоже на выезде! И всё ''слепой жребий'' . А как вишенька на торте убирают тренеров! Надо было сухаря опять кротом назначить, чтоб наверняка! Беспредел!
    Ответить
    Дед otmoros
    1712322126
    Тишайшего Онопко выперли на два матча, совсем из ума выжили. Тоже нашли матершиника, %%%расты!
    Ответить
    Semenycch
    1712323585
    Гоните это здравствуй дерево из сборной!
    Ответить
    NewLife
    1712324657
    Карпина наказать пожизненным отстранением от возможности устроиться на работу в Спартак.
    Ответить
    vvv123
    1712328331
    А почему Карпина, а не Сухого наказали? Вроде обоюдка была!
    Ответить
    sochi-2013
    1712333457
    Пожалели кудрявого.
    Ответить
    Башка-Кэй-yandex
    1712422204
    Онопко тренер-это самый короткий анекдот
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+