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    Дасаев раскритиковал ход карьеры Лунева

    Ринат Дасаев считает, что отъезд российских футболистов в Европу имеет смысл только при гарантии игровой практики.

    – Сейчас многие наши вратари хотят уехать. Тот же Лунев, которого я тренировал в «Торпедо», ушел в «Байер».

    Спрашивается: ты был в основном составе «Зенита», тебя приглашали в сборную – куда так рано поехал? Зная, что играть не будет.

    Сколько он там просидел? Два года на лавке. И куда пошел? В Азербайджан.

    – Вы не приветствуете желание поехать в сильную лигу?

    – Я приветствую. Но нужно выбирать подходящее время. Тот же Нигматуллин переехал в «Верону», зная, что будет сидеть на лавке. А здесь играл в «Спартаке», «Локомотиве», сборной. Такие же деньги получал – может, и больше. Зачем лезть?

    Если берут первым номером – я согласен, надо ехать. Но если знаешь, что будешь вторым, какой смысл?

    – Пробиваться.

    – Ну как пробиваться? Смотрите…

    – …выигрывать конкуренцию. Вы поиграли против великих – они тоже хотят.

    – Я понимаю это желание. И если приглашают первым – согласен. Двумя руками за. Пробивайся, доказывай, что ты лучший в мире. Но если заранее говорят, что будешь сидеть, зачем это все?

    Мы с Яшиным играли здесь и доказали, что лучшие. А что, здесь нельзя доказать?

    – Вы сами сказали, что Акинфеев здесь не вышел на мировой уровень. И что сейчас можно доказать в изоляции?

    – Сейчас – ничего. Но чтобы можно было доказать, все равно надо развиваться, даже в изоляции.

    – Вот Кузяев уехал из комфортного «Зенита» в «Гавр». Команда слабая, но он в основе. Правильно сделал?

    – Почему бы и нет? Если играет – пускай. Ну а из «Динамо» ушел Захарян в «Сосьедад». И где он? Дают 5-10 минут.

    – Ему дают больше, просто он пока не впечатляет.

    – Значит, он пока не способен конкурировать. Смысл уезжать, если ты не можешь там играть? Сидеть на лавке?

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    Источник: Sports.ru

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    05.04.2024 15:58
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    Комментарии (3)
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    VPERDIV SPARTAK
    1712327758
    Лунёв с Карабахом играл в еврокубках
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    Cleaner
    1712330346
    Спартаковца Дасаева понесло. Все плохие, кроме него, красавца...(((
    Ответить
    Vratarь
    1712393226
    Тут раздел простой. Есть мнение, что лучше играть кое-как, но среди главных и мировых, а есть мнение, что лучше играть постоянно среди скучных. Кто что выбирает, у кого к чему душа лежит; главное - играть!
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