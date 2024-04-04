Зырянов: «Зенит» продемонстрировал свою мощь против «Спартака»

Советник председателя правления «Зенита» Константин Зырянов поделился впечатлением от кубкового матча со «Спартаком» (2:1).

«Спартак» забил на 12-й минуте первым, но потом пропустил на 55-й и 65-й.

Дубль у «Зенита» оформил Педро.

Ответный матч – 17 апреля.

– «Зенит» был сильнее «Спартака». Особенно во втором тайме, когда на поле вышли основные игроки. В первом тайме игра была равная, а во втором тайме «Зенит» продемонстрировал всю свою мощь.

– Исход противостояния уже решeн?

– Надо учитывать, что противостояние состоит из двух матчей. От результата первого матча нужно выкладываться во втором, чтобы пройти дальше. Ещe никто ничего себе не гарантировал.