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    • Зырянов: «Зенит» продемонстрировал свою мощь против «Спартака»

    Зырянов: «Зенит» продемонстрировал свою мощь против «Спартака»

    Советник председателя правления «Зенита» Константин Зырянов поделился впечатлением от кубкового матча со «Спартаком» (2:1).

    • «Спартак» забил на 12-й минуте первым, но потом пропустил на 55-й и 65-й.
    • Дубль у «Зенита» оформил Педро.
    • Ответный матч – 17 апреля.

    – «Зенит» был сильнее «Спартака». Особенно во втором тайме, когда на поле вышли основные игроки. В первом тайме игра была равная, а во втором тайме «Зенит» продемонстрировал всю свою мощь.

    – Исход противостояния уже решeн?

    – Надо учитывать, что противостояние состоит из двух матчей. От результата первого матча нужно выкладываться во втором, чтобы пройти дальше. Ещe никто ничего себе не гарантировал.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.04.2024 18:02
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    Комментарии (11)
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    momwig_
    1712243914
    Ох, ну уж и мощь. Два гола юного вундеркинда, который пока не сгнил без определённого места жительства. Хотя в чем-то признание мощи после волевой победы над "Спартаком" греет.. Но только первые мгновения Понятно же, что к изменению игры Зенита были не готовы, это больше поражение "Спартака" чем победа "Зенита".
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    ...уефан
    1712245313
    ...если бы Абаскаль хоть чуть был бы в теме, что может Зенит предложить во втором тайме, к чему были уже предпосылки уже минуты с 35-ой, то в перерыве бы просто перестроил бы игру под старый итальянский футбол и ловил бы только на 100% контратаку. Но он же думал, что умнее его никого нет. В результате, обвинил игроков в поражении...
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    СпорЦмен
    1712245562
    Срамтак для Зенита, это что-то между грязью из-под ногтей и говном с туалетной бумаги, ненужный отработанный материал. Победим, даже не обратим внимания, и так же бытро забудем.
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    Cleaner
    1712261924
    Зенит продемонстрировал НЕМОЩЬ Спартака!!!...)))
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    solovey-2020
    1712290743
    это не зенит а бразилия выигрывает
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