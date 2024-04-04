Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил исход кубкового матча со «Спартаком» (2:1).
– Неудачный первый тайм в нашем исполнении. Много чего не хватало. Во втором играли хорошо, победили. Рад нашей победе, порадовали болельщиков. Но это половина работы, еще есть второй матч. Выиграть у «Спартака» всегда приятно.
– Вышли в три центральных защитника, потом перестроились. Чего хотели добиться?
– Любая схема не сработала бы с той игрой, которую показывали. Исходя из количества защитников, хотели кого‑то поберечь. У нас плотный график, планировали дозировать нагрузку.
- «Спартак» забил на 12-й минуте первым, но потом пропустил на 55-й и 65-й.
- Дубль у «Зенита» оформил Педро.
- Ответный матч – 17 апреля.