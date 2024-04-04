Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил исход кубкового матча со «Спартаком» (2:1).

– Неудачный первый тайм в нашем исполнении. Много чего не хватало. Во втором играли хорошо, победили. Рад нашей победе, порадовали болельщиков. Но это половина работы, еще есть второй матч. Выиграть у «Спартака» всегда приятно.

– Вышли в три центральных защитника, потом перестроились. Чего хотели добиться?

– Любая схема не сработала бы с той игрой, которую показывали. Исходя из количества защитников, хотели кого‑то поберечь. У нас плотный график, планировали дозировать нагрузку.