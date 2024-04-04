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    Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил исход кубкового матча со «Спартаком» (2:1).

    – Неудачный первый тайм в нашем исполнении. Много чего не хватало. Во втором играли хорошо, победили. Рад нашей победе, порадовали болельщиков. Но это половина работы, еще есть второй матч. Выиграть у «Спартака» всегда приятно.

    – Вышли в три центральных защитника, потом перестроились. Чего хотели добиться?

    – Любая схема не сработала бы с той игрой, которую показывали. Исходя из количества защитников, хотели кого‑то поберечь. У нас плотный график, планировали дозировать нагрузку.

    • «Спартак» забил на 12-й минуте первым, но потом пропустил на 55-й и 65-й.
    • Дубль у «Зенита» оформил Педро.
    • Ответный матч – 17 апреля.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.04.2024 00:27
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    Комментарии (14)
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    TIMOTHY
    1712179751
    Все по плану)
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    TIMOTHY
    1712179784
    В ответке ждём разгром тушинских
    Ответить
    andr45
    1712179830
    "Выиграть у «Спартака» всегда приятно." Да уж, премия в ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ душу греет)
    Ответить
    alex1951
    1712181244
    Открываем новую страницу. Только факты. Зенит сильней Спартака. Там работают легионеры. Абаскаль легионер но не игрок. Ему бы Чемп выиграть. А ежель нет,то гуляй вальсом. Неустойка. Чемодан.Вокзал. Испания... ....или я не прав?
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    СпорЦмен
    1712204134
    Меня порадовал толтко Педро. Семак в который раз показал, что с таким тренером в ЛЧ нам ловить нечего. Либо ему перестроиться под интересы клуба, либо по собственному желанию писать.
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    Strig
    1712204426
    ***********... при тупорыжей игре Спартака
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    Strig
    1712204471
    от П@ДРОсили
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    Plyash
    1712209384
    Зенит неправ лишь в одном - надо было в первом тайме дуру не валять,тогда бы счёт был для Питера повеселей...
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    Spinosssa-34-google
    1712304354
    Неудачный первый тайм мог быть ещё кошмарнее, при том составе, который ты-Семак, выставил
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