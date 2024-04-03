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    • Стали известны стартовые составы на матч «Урал» – «Локомотив»: 3 апреля

    Стали известны стартовые составы на матч «Урал» – «Локомотив»: 3 апреля

    Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России в котором сыграют «Урал» и «Локомотив». Игра состоится 3 апреля, начало встречи запланировано на 16:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Урал»: Мамин Алексей, Кулаков, Мамин Артем, Эмерсон, Бевеев, Сунгатулин, Мишкич, Дмитриев, Бикфалви, Каштанов, Ишков.

    Главный тренер: Виктор Гончаренко

    «Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Фассон, Морозов, Самошников, Батраков, Карпукас, Сарвели, Миранчук, Пиняев, Сулейманов.

    Главный тренер: Михаил Галактионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.04.2024 15:04
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    Красногорск_Фан
    1712148791
    Состав Локомотива полон пионеров вне основного состава и привезшего в прошлом матче Сулейманова. Оптимистичный настрой на победу (
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