Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России в котором сыграют «Урал» и «Локомотив». Игра состоится 3 апреля, начало встречи запланировано на 16:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Урал»: Мамин Алексей, Кулаков, Мамин Артем, Эмерсон, Бевеев, Сунгатулин, Мишкич, Дмитриев, Бикфалви, Каштанов, Ишков.

Главный тренер: Виктор Гончаренко

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Фассон, Морозов, Самошников, Батраков, Карпукас, Сарвели, Миранчук, Пиняев, Сулейманов.

Главный тренер: Михаил Галактионов