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    • «Урал» – «Крылья Советов»: прогноз на матч 23 тура РПЛ, 6 апреля

    «Урал» – «Крылья Советов»: прогноз на матч 23 тура РПЛ, 6 апреля

    В субботу, 6 апреля, в 23-м туре РПЛ сыграют «Урал» и «Крылья Советов». Матч пройдет в Екатеринбурге, начало – в 14:00 (мск).

    «Урал»

    Команда Виктора Гончаренко находится на 13-м месте в таблице, набрав 20 очков. «Урал» добыл 5 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений, разница мячей 19:33.

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» набрали 30 очков и занимают 8-е место в таблице. Подопечные Игоря Осинькина добыли 8 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 37:32.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

    • 11.11.23 «Крылья Советов» – «Урал» – 3:1;
    • 21.05.23 «Крылья Советов» – «Урал» – 3:0;
    • 24.10.22 «Урал» – «Крылья Советов» – 2:1;
    • 10.04.21 «Урал» – «Крылья Советов» – 0:1;
    • 20.11.21 «Крылья Советов» – «Урал» – 1:1.

    Прогноз на матч «Урал» – «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» после зимней паузы еще не побеждали, но и уровень соперников был соответствующим – «Ростов», ЦСКА, «Зенит». Предстоящий поединок – отличный шанс для самарцев прервать серию. Наш прогноз – Ф2 (0) с коэффициентом 1.90.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2024 09:18
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