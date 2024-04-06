В субботу, 6 апреля, в 23-м туре РПЛ сыграют «Урал» и «Крылья Советов». Матч пройдет в Екатеринбурге, начало – в 14:00 (мск).

«Урал»

Команда Виктора Гончаренко находится на 13-м месте в таблице, набрав 20 очков. «Урал» добыл 5 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений, разница мячей 19:33.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» набрали 30 очков и занимают 8-е место в таблице. Подопечные Игоря Осинькина добыли 8 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 37:32.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

Прогноз на матч «Урал» – «Крылья Советов»

«Крылья Советов» после зимней паузы еще не побеждали, но и уровень соперников был соответствующим – «Ростов», ЦСКА, «Зенит». Предстоящий поединок – отличный шанс для самарцев прервать серию. Наш прогноз – Ф2 (0) с коэффициентом 1.90.