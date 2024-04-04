Вратарь «Урала» заявил, что Пиняев сам виноват в жестком столкновении

Алексей Мамин, вратарь «Урала», прокомментировал эпизод с жестким столкновением с Сергеем Пиняевым в кубковом матче против «Локомотива».

Накануне «Урал» прошел москвичей в Фонбет Кубке России (1:0).

– Эпизод со столкновением. Всe чисто было?

– Да, всe было чисто. Я очень удивился, почему так: как так, играю в мяч, подумал еще, может, фол в атаке?

– Опасный момент, можно было травмироваться.

– Я с голосом иду, ему надо было остановиться, как мне кажется. Но он молодой, пошел дальше, поэтому столкнулись.