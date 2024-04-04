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    • Вратарь «Урала» заявил, что Пиняев сам виноват в жестком столкновении

    Вратарь «Урала» заявил, что Пиняев сам виноват в жестком столкновении

    Алексей Мамин, вратарь «Урала», прокомментировал эпизод с жестким столкновением с Сергеем Пиняевым в кубковом матче против «Локомотива».

    • Накануне «Урал» прошел москвичей в Фонбет Кубке России (1:0).

    – Эпизод со столкновением. Всe чисто было?

    – Да, всe было чисто. Я очень удивился, почему так: как так, играю в мяч, подумал еще, может, фол в атаке?

    – Опасный момент, можно было травмироваться.

    – Я с голосом иду, ему надо было остановиться, как мне кажется. Но он молодой, пошел дальше, поэтому столкнулись.

    • После игры Пиняев и Мамин обнялись.
    • Матч в поле судил петербуржец Кирилл Левников.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.04.2024 12:37
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Cleaner
    1712228593
    Бестолковый Пиняев. Реально же видно было, что вратарь ПЕРВЫМ к мячу успевает...
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    Привет, спортсмэн
    1712233638
    Какая же конченая мразь эта малолетка Пиняев. Дурак и чмо. Ему бы надо у Абаскаля потренироваться. Чтобы рыжий объяснил дураку Пиняю. Что такое файер плэй.
    Ответить
    vvv123
    1712240229
    Согласен, получил по рылу Пиняй заслуженно!
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    portero
    1712244219
    Пиняй ещё и гавнюк оказывается, ну лезешь в ноги воротчику зачем, его травмировать хотел, падают на спину вратари часто из-за таких говнюков....
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    Кузьмич на трибуне
    1712254170
    Наверняка этого урока Пиняеву на долго хватит.
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