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    • «Балтика» – ЦСКА: прогноз на матч 1/2 финала Кубка России, 3 апреля

    «Балтика» – ЦСКА: прогноз на матч 1/2 финала Кубка России, 3 апреля

    В полуфинале Кубка России в пути команд РПЛ «Балтика» сыграет с ЦСКА (игра пройдет в верхней сетке). Поединок состоится в среду, 3 апреля и начнется в 18:15 по мск.

    «Балтика»

    Калининградцы в последних пяти матчах выиграли три встречи, по разу проиграли и сыграли вничью. Команда забила шесть голов и пропустила три мяча. Подопечные Сергея Игнашевича в предыдущем матче обыграли «Пари НН» со счетом 2:0, а в последней игре Кубка России в серии пенальти переиграли «Локомотив» (1:1 в основное время).

    ЦСКА

    Команда Федотова не проигрывает на протяжении пяти матчей кряду. Команда выиграла три встречи и дважды сыграла вничью. Москвичи забили девять голов и пропустили четыре мяча. В предыдущем матче команда сыграла вничью с «Сочи» – 2:2, а в последнем матче Кубка России ЦСКА обыграл «Ростов» со счетом 2:0.

    Прогноз на матч «Балтика» – ЦСКА

    В трех последних очных встречах побеждал московский ЦСКА. В предстоящем матче москвичи ближе к успеху, на них и сделаем ставку. Наш прогноз – победа ЦСКА (2.50).

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.04.2024 09:16
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