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    Игнашевич прокомментировал поражение «Балтики» от ЦСКА

    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о кубковом матче против ЦСКА (0:1).

    • Единственный гол в 1-м тайме ударом через себя забил Виктор Давила.
    • Ответный матч – 16 апреля.
    • Впереди у «Балтики» матч РПЛ против «Зенита» (7 апреля).

    «Удачи нам не хватило, могли забить не один мяч. ЦСКА мог увеличить счет. Интересная игра для болельщиков, возможно, чуть‑чуть не повезло.

    Огорчил счет, но закончился только первый тайм (противостояния), а второй будет в Москве. Порадовало, что в целом выглядели неплохо, игроки получили по 45 минут перед матчем чемпионата, в хорошем тонусе подойдем к игре с «Зенитом», – сказал Игнашевич.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.04.2024 12:25
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    Комментарии (2)
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    Mirak92
    1712223750
    Если бы Балтика выиграла .Федотов бы научил Серегу давать интервью ,подобно бабе)
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    Красногвардейчик
    1712310141
    Для ЦСКА при этом лысом физруке....так и будет продолжаться кошмар вторых таймов
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