Игнашевич прокомментировал поражение «Балтики» от ЦСКА

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о кубковом матче против ЦСКА (0:1).

Единственный гол в 1-м тайме ударом через себя забил Виктор Давила.

Ответный матч – 16 апреля.

Впереди у «Балтики» матч РПЛ против «Зенита» (7 апреля).

«Удачи нам не хватило, могли забить не один мяч. ЦСКА мог увеличить счет. Интересная игра для болельщиков, возможно, чуть‑чуть не повезло.

Огорчил счет, но закончился только первый тайм (противостояния), а второй будет в Москве. Порадовало, что в целом выглядели неплохо, игроки получили по 45 минут перед матчем чемпионата, в хорошем тонусе подойдем к игре с «Зенитом», – сказал Игнашевич.