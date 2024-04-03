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    • Федотов прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Балтикой»

    Федотов прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Балтикой»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил исход кубкового матча против «Балтики» (1:0).

    • Единственный гол в 1-м тайме забил Виктор Давила.
    • 14 апреля команды проведут ответную встречу в Москве.
    • 7 апреля ЦСКА примет в РПЛ «Факел».

    – Вы сегодня сделали минимум замен в матче. Всe шло по сценарию, и не нужно было ничего менять?

    – Ну, в такую игру сложно попасть. Мы сделали замены по позициям, чтобы не усугубить [состояние игроков]. Поэтому и сделали столько замен, хотя планировали еще.

    – Согласны с тем, что в двух таймах ваша команда выглядела по‑разному?

    – Мы создали много моментов, но не реализовали. Естественно, что после этого в концовке соперник большими силами предпринял ожесточенный штурм. Наверное, нам повезло, было горячо.

    – На последних минутах пришлось понервничать – перекладина, штанга…

    – Да. Слава богу, сегодня эти субстанции были за нас. Но тем не менее нужно доигрывать свои моменты, и тогда ситуация на поле будет более спокойная. Это Кубок, где другой накал страстей. Тем более что противостояние состоит из двух матчей. Еще ничего не закончилось. «Балтика» – очень добротная команда, которой предстоит решать свои задачи.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.04.2024 21:15
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    Комментарии (4)
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    Mirak92
    1712170894
    Федотов ,Серега должен был с Балтийцами ,как минимум 1-1 сыграть . ху...ло лысое
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    Mirak92
    1712170943
    А коням нужно бы присмотреться к Латышонку !!!!
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    Cleaner
    1712173456
    Федотов, тебе пора уходить из ЦСКА. ДЕГРАДИРУЕТ при тебе команда. Победа над Балтикой уже успехом считается. Вторую половину игры провалили полностью. Сильно повезло, что не проиграли...(((
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    моэм
    1712203907
    Балтика вышла без Фамейе , а после травмы Гузины , стало ясно что забивать в Балтике некому , а ЦСКА на опыте грамотно довел матч до логического конца .
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