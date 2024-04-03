Федотов прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Балтикой»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил исход кубкового матча против «Балтики» (1:0).

Единственный гол в 1-м тайме забил Виктор Давила.

14 апреля команды проведут ответную встречу в Москве.

7 апреля ЦСКА примет в РПЛ «Факел».

– Вы сегодня сделали минимум замен в матче. Всe шло по сценарию, и не нужно было ничего менять?

– Ну, в такую игру сложно попасть. Мы сделали замены по позициям, чтобы не усугубить [состояние игроков]. Поэтому и сделали столько замен, хотя планировали еще.

– Согласны с тем, что в двух таймах ваша команда выглядела по‑разному?

– Мы создали много моментов, но не реализовали. Естественно, что после этого в концовке соперник большими силами предпринял ожесточенный штурм. Наверное, нам повезло, было горячо.

– На последних минутах пришлось понервничать – перекладина, штанга…

– Да. Слава богу, сегодня эти субстанции были за нас. Но тем не менее нужно доигрывать свои моменты, и тогда ситуация на поле будет более спокойная. Это Кубок, где другой накал страстей. Тем более что противостояние состоит из двух матчей. Еще ничего не закончилось. «Балтика» – очень добротная команда, которой предстоит решать свои задачи.