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    Названы три кандидата на пост главного тренера «Баварии»

    Главным кандидатом на пост главного тренера «Баварии» стал Роберто Де Дзерби. 44-летний специалист получил такой статус, когда Хаби Алонсо решил остаться в «Байере».

    По данным The Times, в руководстве мюнхенского клуба высоко оценивают Де Дзерби. В частности, большим поклонником главного тренера «Брайтона» является спортивный директор Макс Эберль. Он уже выяснял, будет ли итальянец доступен для переговоров летом и заинтересует ли его возможность поработать с «Баварией».

    В число кандидатов на пост тренера «Баварии» также входит Юлиан Нагельсманн, который сейчас руководит сборной Германии. В марте прошлого года его уволили из мюнхенского клуба, но теперь некоторые сотрудники «Баварии» считают, что отставка была преждевременной.

    Третьим кандидатом стал тренер сборной Австрии Ральф Рангник.

    Де Дзерби также входит в шорт-лист кандидатов в главные тренеры «Ливерпуля» наряду с Рубеном Аморимом, возглавляющим «Спортинг».

    Нынешние наставники «Баварии» и «Ливерпуля» Томас Тухель и Юрген Клопп соответственно ранее объявили об уходе из своих клубов по завершении сезона.

    • «Бавария» занимает второе место в Бундеслиге с отставанием в 13 очков от «Байера» за 7 туров до конца сезона.
    • Клуб может упустить титул чемпиона Германии впервые с сезона-2011/12.

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    Источник: The Times

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    02.04.2024 09:49
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