Названы три кандидата на пост главного тренера «Баварии»

Главным кандидатом на пост главного тренера «Баварии» стал Роберто Де Дзерби. 44-летний специалист получил такой статус, когда Хаби Алонсо решил остаться в «Байере».

По данным The Times, в руководстве мюнхенского клуба высоко оценивают Де Дзерби. В частности, большим поклонником главного тренера «Брайтона» является спортивный директор Макс Эберль. Он уже выяснял, будет ли итальянец доступен для переговоров летом и заинтересует ли его возможность поработать с «Баварией».

В число кандидатов на пост тренера «Баварии» также входит Юлиан Нагельсманн, который сейчас руководит сборной Германии. В марте прошлого года его уволили из мюнхенского клуба, но теперь некоторые сотрудники «Баварии» считают, что отставка была преждевременной.

Третьим кандидатом стал тренер сборной Австрии Ральф Рангник.

Де Дзерби также входит в шорт-лист кандидатов в главные тренеры «Ливерпуля» наряду с Рубеном Аморимом, возглавляющим «Спортинг».

Нынешние наставники «Баварии» и «Ливерпуля» Томас Тухель и Юрген Клопп соответственно ранее объявили об уходе из своих клубов по завершении сезона.