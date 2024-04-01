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    • Экс-спартаковец Ещенко начал самостоятельную тренерскую карьеру

    Экс-спартаковец Ещенко начал самостоятельную тренерскую карьеру

    Андрей Ещенко сообщил о своем назначении на пост тренера молодежной команды «Кубани».

    – Да, сейчас я являюсь главным тренером молодежной команды «Кубани». Это не новая должность, а совмещенная.

    Мы заявили ребят, которые были выпускниками академии на город, чтобы они получали практику во взрослом футболе.

    Между выпускниками и профессиональными клубами пропасть. Решили сделать команду, чтобы ребятам было легче адаптироваться к большому футболу.

    – На какой срок у вас соглашение?

    – Поживем – увидим. Сейчас мы тренируемся, играем, заявились на Кубок и на город. Все спокойно.

    • Прошлым летом Ещенко стал руководителем программы развития молодежного футбола «Кубани».
    • Он наиболее известен по выступлениям за «Спартак», выигрывал с командой чемпионство в 2017 году.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.04.2024 23:47
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    АртурZaСМ
    1712037655
    Правильно. молодец! Вот так и нужно начинать с низов, а не как Мостовой, который хочет тренировать сразу Спартак, при этом не натренировав даже дворовую команду...
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    Suvorov71
    1712038160
    Давно пора, все начинается с малого, а потом появится навыки и дело пойдет, удачи
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    моэм
    1712039180
    Хочет в тренеры , а в ВШТ не учится .... ведь даже Мостовой в свои 55 , понял для бывшего футболиста без ВШТ невозможно не только тренировать,, но даже достойно выглядеть в футбольных медиа - программах....или Ещенко считает себя ВУМНЕЕ всех ?
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    alefreddy
    1712042427
    удачи ветерану
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