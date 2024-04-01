Экс-спартаковец Ещенко начал самостоятельную тренерскую карьеру

Андрей Ещенко сообщил о своем назначении на пост тренера молодежной команды «Кубани».

– Да, сейчас я являюсь главным тренером молодежной команды «Кубани». Это не новая должность, а совмещенная.

Мы заявили ребят, которые были выпускниками академии на город, чтобы они получали практику во взрослом футболе.

Между выпускниками и профессиональными клубами пропасть. Решили сделать команду, чтобы ребятам было легче адаптироваться к большому футболу.

– На какой срок у вас соглашение?

– Поживем – увидим. Сейчас мы тренируемся, играем, заявились на Кубок и на город. Все спокойно.