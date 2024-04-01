Экс-спартаковец Ещенко начал самостоятельную тренерскую карьеру

Андрей Ещенко сообщил о своем назначении на пост тренера молодежной команды «Кубани».
– Да, сейчас я являюсь главным тренером молодежной команды «Кубани». Это не новая должность, а совмещенная.
Мы заявили ребят, которые были выпускниками академии на город, чтобы они получали практику во взрослом футболе.
Между выпускниками и профессиональными клубами пропасть. Решили сделать команду, чтобы ребятам было легче адаптироваться к большому футболу.
– На какой срок у вас соглашение?
– Поживем – увидим. Сейчас мы тренируемся, играем, заявились на Кубок и на город. Все спокойно.
- Прошлым летом Ещенко стал руководителем программы развития молодежного футбола «Кубани».
- Он наиболее известен по выступлениям за «Спартак», выигрывал с командой чемпионство в 2017 году.