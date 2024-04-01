Газзаев объяснил спад в игре Чалова

Валерий Газзаев прокомментировал невнятную игру Федора Чалова в весенней части сезона.

Форвард ЦСКА сделал 1 ассист в 4 матчах после зимней паузы.

«Спад в игре Чалова? Ему надо уже самому определиться, чего он хочет. Остаться в ЦСКА, уехать в Европу, перейти еще куда-то? Не знаю. Сложно что-то советовать.

Но чувствуется, что у Федора пропала уверенность, притупилось голевое чутье. На двух стульях не усидишь! Все от головы идет, от настроя. Надо уже определиться, чего ты хочешь.

И потом, если собрался в Европу, нужно все-таки здесь показывать достойный уровень. А у него пока ни одного гола в весенней части чемпионата», – сказал Газзаев.