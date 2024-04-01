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    Газзаев объяснил спад в игре Чалова

    Валерий Газзаев прокомментировал невнятную игру Федора Чалова в весенней части сезона.

    • Форвард ЦСКА сделал 1 ассист в 4 матчах после зимней паузы.

    «Спад в игре Чалова? Ему надо уже самому определиться, чего он хочет. Остаться в ЦСКА, уехать в Европу, перейти еще куда-то? Не знаю. Сложно что-то советовать.

    Но чувствуется, что у Федора пропала уверенность, притупилось голевое чутье. На двух стульях не усидишь! Все от головы идет, от настроя. Надо уже определиться, чего ты хочешь.

    И потом, если собрался в Европу, нужно все-таки здесь показывать достойный уровень. А у него пока ни одного гола в весенней части чемпионата», – сказал Газзаев.

    • 25-летний Чалов – воспитанник ЦСКА.
    • В этом сезоне он забил 11 голов и сделал 4 ассиста в 30 матчах.
    • Контракт нападающего с клубом истекает 31 декабря 2024 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.04.2024 18:43
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    Комментарии (4)
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    Красногвардейчик
    1711998260
    Федя, по-моему, всю карьеру не знает, чего он хочет.
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    saf05
    1712001530
    И пусть канает, редиска
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    RUSARM
    1712011399
    Вот такую тенденцию заметил за молодыми,как только женится,все игра уходит видимо на второй план!! С Кучаевым так же было,итог-где он сейчас??
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    zigbert
    1712044757
    В РПЛ ему видимо уже надоело играть но чтобы уехать в Европу надо показывать соответствующую игру.
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