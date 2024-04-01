Анчелотти ответил Гвардиоле, который недоволен расписанием «Ман Сити» перед матчем с «Реалом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слова Хосепа Гвардиолы.

Мадридцы примут «Манчестер Сити» 9 апреля в первом матче 1/4 финала ЛЧ.

«Реал» вчера победил «Атлетик» (2:0) и теперь будет иметь 9 дней на подготовку.

«Сити» до выезда в испанскую столицу проведет еще 2 игры – против «Астон Виллы» (3 апреля) и «Кристал Пэлас» (6 апреля).

«Таков футбол. Я доволен тем, что у нас есть девять дней на подготовку к матчу с «Ман Сити».

Да, у нас есть небольшое преимущество. Но это не повлияет на игру.

У нас есть время подготовиться, и мы сделаем все, что в наших силах», – сказал Анчелотти.