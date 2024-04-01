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    • Анчелотти ответил Гвардиоле, который недоволен расписанием «Ман Сити» перед матчем с «Реалом»

    Анчелотти ответил Гвардиоле, который недоволен расписанием «Ман Сити» перед матчем с «Реалом»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слова Хосепа Гвардиолы.

    • Мадридцы примут «Манчестер Сити» 9 апреля в первом матче 1/4 финала ЛЧ.
    • «Реал» вчера победил «Атлетик» (2:0) и теперь будет иметь 9 дней на подготовку.
    • «Сити» до выезда в испанскую столицу проведет еще 2 игры – против «Астон Виллы» (3 апреля) и «Кристал Пэлас» (6 апреля).

    «Таков футбол. Я доволен тем, что у нас есть девять дней на подготовку к матчу с «Ман Сити».

    Да, у нас есть небольшое преимущество. Но это не повлияет на игру.

    У нас есть время подготовиться, и мы сделаем все, что в наших силах», – сказал Анчелотти.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    01.04.2024 18:32
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    Комментарии (4)
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    JIEGEHDA
    1712003712
    Небольшое преимущество?? 9 дней отдыха у Реала а у Сити 2 игры прикольно Анчи сказанул
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    OBOLEV
    1712035133
    Возможно реал потеряет игровой тонус. Зная на сколько сити силен, я не уверен , что реалу это поможет.
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    zigbert
    1712046535
    Анчелотти и не скрывает тех положительных обстоятельств, которые свалились на Реал но игра покажет насколько все это поможет команде.
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