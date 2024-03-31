Гвардиола недоволен расписанием «Манчестер Сити» перед матчем с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пожаловался на расписание на ближайшие дни.
«В среду 3 апреля у нас матч с «Астон Виллой» в 20:15. Затем в субботу в 12:30 матч с «Кристал Пэлас». Затем мы играем в Мадриде во вторник.
У Мадрида есть девять дней на подготовку, девять дней! Мне хотелось бы думать: «О, дайте мне еще один день, потому что разница огромная». Шансов на это нет», – сказал Гвардиола.
- 1-й матч 1/4 финала ЛЧ между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 9 апреля.
- «Сити» – действующие победители турнира.
- В прошлом плей-офф ЛЧ «Манчестер Сити» прошел «Реал» в полуфинале.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо