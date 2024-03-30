В понедельник, 1 апреля, «Интер» дома сыграет с «Эмполи». Игра состоится в матче 30 тура Серии А и начнется в 22:45 по мск.

Миланцы лидируют в чемпионате страны с 76 очками. Команда выиграла 24 матча, в четырех встречах сыграла вничью и потерпела одно поражение. «Интер» забил 71 гол и пропустил 14 мячей – это лучшие показатели в лиге.

В предыдущем матче «Интер» сыграл вничью с «Наполи» (1:1).

«Эмполи»

Команда с 25 очками занимает 17 место в турнирной таблице. «Эмполи» выиграл шесть встреч, в семи поединках сыграл вничью и потерпел 16 поражений. Команда забила 22 гола и пропустила 43 мяча.

В предыдущем туре «Эмполи» уступил «Болонье» (0:1).

Прогноз на матч «Интер» – «Эмполи»

В трех последних очных встречах дважды успех праздновал «Интер», еще в одном матче выигрывал «Эмполи». Миланцы лидируют в чемпионате страны, наверняка команда возьмет Скудетто. Предположим, победит «Интер» (1.21).