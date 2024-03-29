Юран – о сыне в «Химках»: «Я же не клоун, чтобы брать себе плохого футболиста»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о своем отношении к критике из-за того, что при нем в «Химках» играл его сын Артем.

– У вас, как вы уже упомянули, два сына. Старший – Артем – даже играл у вас в «Химках». Как у него дела?

– Все хорошо. Сейчас он в солигорском «Шахтере», играет. У нас в обществе почему-то очень много завистников. Когда он был в «Химках», только ленивый не писал, что его пропихнул папа.

Но почему-то никто не упомянул, что он полностью прошел академию ЦСКА. После выпуска я его обкатал у себя в «Зорком» во Второй лиге. А в «Химках» он и без меня свои минуты получал.

Люди многое не видят. Если бы я его позвал к себе в «Нижний» – ох, сколько бы шуму было опять!

– Ну вы же понимаете, что кумовство – больная тема для России.

– Кумовство – это когда человек в футболе зеро, но все равно играет. Но я же не клоун, чтобы брать себе плохого футболиста.

Когда за «Порту» выходит сын главного тренера, стадион аплодирует. Когда в Италии на поле появляется сын Мальдини, все кричат, восхищаются. Люди знают понятие «преемственность» и очень ценят его.

А у нас… Сын Юрана – нулевой футболист, сыновья Черчесова и Тихонова – тоже. Повезло, что Денис Черышев в Испании всю жизнь играл, а то тут бы его тоже приговорили.