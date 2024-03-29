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  • Юран – о сыне в «Химках»: «Я же не клоун, чтобы брать себе плохого футболиста»

Юран – о сыне в «Химках»: «Я же не клоун, чтобы брать себе плохого футболиста»

29 марта 2024, 00:23
5

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о своем отношении к критике из-за того, что при нем в «Химках» играл его сын Артем.

– У вас, как вы уже упомянули, два сына. Старший – Артем – даже играл у вас в «Химках». Как у него дела?

– Все хорошо. Сейчас он в солигорском «Шахтере», играет. У нас в обществе почему-то очень много завистников. Когда он был в «Химках», только ленивый не писал, что его пропихнул папа.

Но почему-то никто не упомянул, что он полностью прошел академию ЦСКА. После выпуска я его обкатал у себя в «Зорком» во Второй лиге. А в «Химках» он и без меня свои минуты получал.

Люди многое не видят. Если бы я его позвал к себе в «Нижний» – ох, сколько бы шуму было опять!

– Ну вы же понимаете, что кумовство – больная тема для России.

– Кумовство – это когда человек в футболе зеро, но все равно играет. Но я же не клоун, чтобы брать себе плохого футболиста.

Когда за «Порту» выходит сын главного тренера, стадион аплодирует. Когда в Италии на поле появляется сын Мальдини, все кричат, восхищаются. Люди знают понятие «преемственность» и очень ценят его.

А у нас… Сын Юрана – нулевой футболист, сыновья Черчесова и Тихонова – тоже. Повезло, что Денис Черышев в Испании всю жизнь играл, а то тут бы его тоже приговорили.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Химки Юран Артем Юран Сергей
Комментарии (5)
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Александр-Каратеев-yandex
1711685547
Преемственность-это когда этих сыновей футболистов выпускают и они на поле что-то показывают. А если они никакие, ноль, а их папы всё равно за собой таскают и предоставляют им игровое время (Черчесов - мл, Аджоев - мл, Садыгов - мл), то это кумовство, кто ими будет восхищаться?
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моэм
1711692911
Странные дела ....Юрана уже давно не в Химках в в Пари НН , про у Рубина проблемы со Слуцким , давно ушедшим , и тренирующем китайцев , про Погребняка ушедшего из футбола уже 3 года как и почему то про его развод......сдаётся мне что у нашего редактора лёгкое шизоидное раздвоение с признаками амнезии и дезориентации во времени .
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Алексей-Добрынин-vkontakt
1711708399
Так ехай в Италию то пристроился при старом правительстве как царь
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Gospod
1711822912
никтотне смотрит на сынв илиине сын..Сын Днриса Черышева вырос в отличного футболиста, а дети Черчесова и Юрана- этоиуровень 2 лиги. и сам Юран этотпрекрасно понимает!!
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