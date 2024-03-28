В «Ювентусе» прокомментировали новость о желании купить защитника «Локомотива»

Заместитель спортивного директора «Ювентуса» Джованни Манна ответил, интересен ли клубу левый защитник «Локомотива» Марио Митай.
Сообщалось, что туринцы следили за игрой 20-летнего албанца и даже составили по нему положительный отчет.
«Я и спортивный директор «Ювентуса» Джунтоли не ведем никаких переговоров с «Локомотивом» по трансферу Митая.
Более того, я вам скажу, что его нет даже в нашем шорт‑листе на усиление команды», – сказал Манна.
- В этом сезоне фулбек «Локо» провел 19 матчей без голевых действий.
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
- Клуб РПЛ заплатил за Митая в августе 2022 года 3 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»