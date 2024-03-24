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    В «Ювентусе» составили отчет по защитнику «Локомотива»

    Скауты «Ювентуса» просмотрели игрока «Локомотива» Марио Митая во время товарищеского матча между сборными Албании и Чили (0:3).

    Представителям туринского клуба понравилась игра левого защитника. Они указали в отчете, что покупка 20-летнего албанца может стать «интересной перспективой».

    Также в «Ювентусе» пришли к выводу, что стоимость и зарплата Митая соответствуют бюджету клуба.

    • В этом сезоне фулбек «Локо» провел 19 матчей без голевых действий.
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
    • Клуб РПЛ заплатил за Митая в августе 2022 года 3 миллиона евро.

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    Источник: Tuttosport

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