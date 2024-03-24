В «Ювентусе» составили отчет по защитнику «Локомотива»

Скауты «Ювентуса» просмотрели игрока «Локомотива» Марио Митая во время товарищеского матча между сборными Албании и Чили (0:3).

Представителям туринского клуба понравилась игра левого защитника. Они указали в отчете, что покупка 20-летнего албанца может стать «интересной перспективой».

Также в «Ювентусе» пришли к выводу, что стоимость и зарплата Митая соответствуют бюджету клуба.