В «Ювентусе» составили отчет по защитнику «Локомотива»

Скауты «Ювентуса» просмотрели игрока «Локомотива» Марио Митая во время товарищеского матча между сборными Албании и Чили (0:3).
Представителям туринского клуба понравилась игра левого защитника. Они указали в отчете, что покупка 20-летнего албанца может стать «интересной перспективой».
Также в «Ювентусе» пришли к выводу, что стоимость и зарплата Митая соответствуют бюджету клуба.
- В этом сезоне фулбек «Локо» провел 19 матчей без голевых действий.
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
- Клуб РПЛ заплатил за Митая в августе 2022 года 3 миллиона евро.