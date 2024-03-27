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    • Божович назвал двух тренеров, работавших в РПЛ, которых уважает больше всего

    Божович назвал двух тренеров, работавших в РПЛ, которых уважает больше всего

    Бывший главный тренер семи российских клубов Миодраг Божович ответил на вопросы о коллегах.

    – Кого из тренеров, которые работали в России, вы уважаете больше всего?

    – Дика Адвоката.

    – Почему?

    – Великолепный специалист и человек. Вы видели, как его провожали в Петербурге? Не для всех такое сделают. И он это заслужил своей работой, результатом и отношением к городу и команде.

    – А из российских тренеров?

    – Карпина. Без вопросов.

    – С нами Валерий Георгиевич общается достаточно специфично. Какой у вас с ним опыт общения?

    – У меня прекрасный опыт общения с Карпиным. Да, бывает, что он оказывает давление, но это не специально. Флеш‑интервью и послематчевые пресс‑конференции так проходят во многом из‑за прилива адреналина. После игры очень трудно сделать быстрые и верные выводы. Их можно озвучить уже после того, как рассмотрены все материалы и проведена теория.

    • Божович в России руководил «Амкаром», «Москвой», «Динамо», «Ростовом», «Локомотивом», «Арсеналом» и «Крыльями Советов».
    • Сейчас он возглавляет азербайджанский «Нефтчи».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:33
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    Комментарии (2)
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    SLADE2019
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    Долго Бомбардир будет выдержки из Матча выкладывать? Все это мы видим и слышим без вас. Совсем что ли информационная засуха наступила?
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