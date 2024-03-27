Божович назвал двух тренеров, работавших в РПЛ, которых уважает больше всего

Бывший главный тренер семи российских клубов Миодраг Божович ответил на вопросы о коллегах.

– Кого из тренеров, которые работали в России, вы уважаете больше всего?

– Дика Адвоката.

– Почему?

– Великолепный специалист и человек. Вы видели, как его провожали в Петербурге? Не для всех такое сделают. И он это заслужил своей работой, результатом и отношением к городу и команде.

– А из российских тренеров?

– Карпина. Без вопросов.

– С нами Валерий Георгиевич общается достаточно специфично. Какой у вас с ним опыт общения?

– У меня прекрасный опыт общения с Карпиным. Да, бывает, что он оказывает давление, но это не специально. Флеш‑интервью и послематчевые пресс‑конференции так проходят во многом из‑за прилива адреналина. После игры очень трудно сделать быстрые и верные выводы. Их можно озвучить уже после того, как рассмотрены все материалы и проведена теория.