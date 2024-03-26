Тедеско рассказал о беседе с Федуном перед назначением в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как происходило его назначение осенью 2019 года.
«Когда я пришел в «Спартак», клуб был 11-м в РПЛ. Я знал, что это самый большой клуб России с миллионами болельщиков. Я заранее приехал туда, познакомился с людьми, увидел город. Провел перед назначением три дня в Москве.
Встретился с Леонидом Федуном. Он мне сказал: «Этот сезон для нас потерян. Мы доигрываем его. Но в следующем году хотим бороться за топ-2», – передал Тедеско.
- В итоге в сезоне-2020/21 «Спартак» действительно финишировал 2-м.
- Летом 2021 года Тедеско сменил Руй Витория.
- Сейчас Доменико готовит сборную Бельгии к Евро-2024.