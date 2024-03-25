Черчесов прокомментировал игру Головина в составе «Монако»

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин на сегодняшний день претендует на звание одного из лучших игроков Лиги 1.

– Вы сказали, что Головин сделал качественный скачок при тренере Хюттере. На сегодняшний день это футболист номер один?

– У нас особые отношения. Недавно пересекались, когда «Ференцварош» играл с «Монако», и он нам кровушку попил.

Так бывает, Адольф Хюттер пришел, и Александр стал игроком абсолютно другого уровня. Не могу сказать, почему. Или время подошло само по себе, или тренер какие‑то слова нашел, команду сформировал и дал определенные задачи. Он их выполняет.

Головин не просто один из лучших в «Монако», он может претендовать [на это звание] во всей лиге.

– «Монако» для сегодняшнего Головина – уже не предел?

– Это невозможно просчитать, по заказу невозможно что‑то делать. Есть клубы, хорошие игроки есть на его позиции, все на местах, никто не уходит, все контракты продлевают.

Ты же не можешь вдруг из «Монако» уйти и ждать. Всe само собой срастется, но и «Монако» – не последний клуб во Франции и в Европе. Думаю, ему надо сфокусироваться на своем клубе.

Через «Монако» его кто‑то найдет. «Монако» же его нашло. Убежден, что день «икс» наступит, и в скором времени будем обсуждать переход Головина.