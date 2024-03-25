Семшов высказался об игре «Динамо» и «Ростова»

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной России Игорь Семшов высказался о предстоящем матче 22-го тура, в котором бело-голубы примут «Ростов».

«Динамо» – «Ростов» станет одним из центральных матчей тура. Обе команды добились победы на старте весенней части чемпионата и показывают тот футбол, который любят зрители. Быстрый, скоростной, с владением мячом и нацеленный на результат», – сказал Семшов.

«Динамо» занимает 3-е место в РПЛ с 38 очками после 20 игр.

«Ростов» идет 10-м с 27 очками.

Игра пройдет 29 марта и начнется в 19:30.