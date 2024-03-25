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    Семшов высказался об игре «Динамо» и «Ростова»

    Бывший полузащитник «Динамо» и сборной России Игорь Семшов высказался о предстоящем матче 22-го тура, в котором бело-голубы примут «Ростов».

    «Динамо» – «Ростов» станет одним из центральных матчей тура. Обе команды добились победы на старте весенней части чемпионата и показывают тот футбол, который любят зрители. Быстрый, скоростной, с владением мячом и нацеленный на результат», – сказал Семшов.

    • «Динамо» занимает 3-е место в РПЛ с 38 очками после 20 игр.
    • «Ростов» идет 10-м с 27 очками.
    • Игра пройдет 29 марта и начнется в 19:30.

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    Источник: «Матч ТВ»

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