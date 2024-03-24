Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Самедов оценил потенциал сборной России

    Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался о перспективах национальной команды в случае, если ее допустят к отбору на Евро-2028.

    – Что понравилось в игре сборной России, а что вызвало тревогу?

    – По тому, как прошла игра с Сербией, мне все понравилось. Команда хорошо выступила. Она показала хороший результат и яркий футбол с хорошим соперником. Я думаю, что позитивных моментов было много.

    – Увидели ли вы команду, которая может бороться за выход на Евро-2028? Надеемся, что сборную допустят к отборочному турниру.

    – Хочется в это верить. 2028 год – это еще через четыре года. Понятно, что отборочный цикл начнется уже через два года. Тут разные обстоятельства. В любом случае официальные матчи отличаются от товарищеских. Но то, что было много позитива в этой игре и команда смотрелась здорово и уверенно – это добавляет оптимизма.

    – Как вы думаете, сможет и эта команда существовать и играть столь же хорошо и без Карпина, если он уйдет?

    – Один матч провели хорошо и ярко, но отборочный цикл – это совершенно другое давление, другие матчи и борьба за выход. Я не в курсе, собирается ли Карпин куда-то вообще. Очень сложно ответить на этот вопрос.

    • 21 марта команда Валерия Карпина разгромила в Москве сборную Сербии со счетом 4:0.
    • Домашняя игра с Парагваем была отменена из-за теракта в «Крокус Сити Холле».
    • Российские сборные и клубы отстранены от международных официальных соревнований с февраля 2022 года.

    Новости по теме
    Тарханов назвал сильнейшего игрока сборной России
    Хиддинк восхитился реакцией сборной России на теракт в «Крокусе»
    «Берегите себя и близких»: жена Карпина выложила трогательные семейные фото 1
    Источник: «Спорт День за Днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.03.2024 22:54
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+