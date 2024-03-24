Самедов оценил потенциал сборной России

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался о перспективах национальной команды в случае, если ее допустят к отбору на Евро-2028.

– Что понравилось в игре сборной России, а что вызвало тревогу?

– По тому, как прошла игра с Сербией, мне все понравилось. Команда хорошо выступила. Она показала хороший результат и яркий футбол с хорошим соперником. Я думаю, что позитивных моментов было много.

– Увидели ли вы команду, которая может бороться за выход на Евро-2028? Надеемся, что сборную допустят к отборочному турниру.

– Хочется в это верить. 2028 год – это еще через четыре года. Понятно, что отборочный цикл начнется уже через два года. Тут разные обстоятельства. В любом случае официальные матчи отличаются от товарищеских. Но то, что было много позитива в этой игре и команда смотрелась здорово и уверенно – это добавляет оптимизма.

– Как вы думаете, сможет и эта команда существовать и играть столь же хорошо и без Карпина, если он уйдет?

– Один матч провели хорошо и ярко, но отборочный цикл – это совершенно другое давление, другие матчи и борьба за выход. Я не в курсе, собирается ли Карпин куда-то вообще. Очень сложно ответить на этот вопрос.