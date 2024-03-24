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    Семак прокомментировал травму Фернандеса

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья защитника Марио Фернандеса.

    • Бразилец получил повреждение в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» (0:1).
    • Он покинул поле на 79-й минуте.

    «Что касается Марио Фернандеса – пока непонятно, есть ли повреждение. Заменили, потому что от падения он перестал чувствовать определенные части тела.

    Мы подстраховались и заменили его. Пока не могу сказать по поводу травмы, есть или нет.

    У Клаудиньо небольшое повреждение, он остался в Санкт‑Петербурге и восстанавливается», – сообщил Семак.

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    Источник: «Матч ТВ»

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