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    Танасиевич рассказал, чему его научил Романцев

    Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич вспомнил период под руководством Олега Романцева.

    – Еще о тех, к кому вы неравнодушны. Каким запомнили в «Динамо» Олега Романцева?

    – Да, я его любил. Как тренера! Думал, что много знаю как центральный защитник, но оказалось, что, когда Романцев пришел, я ничего не знал и не умел. Он научил, как читать игру, как и куда бежать.

    • Танасиевич был в «Динамо» в 2003-2009 годах.
    • В течение этого времени игрок побывал в «Ростове» в аренде.
    • Всего за «Динамо» у Танасиевича 138 игр.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (2)
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    TIMOTHY
    1711128988
    Как и куда бежать))
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    Desma
    1711130646
    Романцев тебя научил как надо зарабатывать деньги. Всё остальное разговоры по поводу и в связи с чем..........
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