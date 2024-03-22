Танасиевич рассказал, чему его научил Романцев

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич вспомнил период под руководством Олега Романцева.

– Еще о тех, к кому вы неравнодушны. Каким запомнили в «Динамо» Олега Романцева?

– Да, я его любил. Как тренера! Думал, что много знаю как центральный защитник, но оказалось, что, когда Романцев пришел, я ничего не знал и не умел. Он научил, как читать игру, как и куда бежать.