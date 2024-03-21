Товарищеский матч. Сборная России разгромила Сербию (4:0), игравшую полтора тайма в меньшинстве

Россия крупно победила Сербию в домашнем товарищеском матче.

Команда Валерия Карпина разгромила соперника со счетом 4:0.

Россияне дважды отличились до перерыва и дважды после. Авторы забитых мячей – Максим Осипенко, Иван Сергеев и братья Миранчуки.

Сербы с 21-й минуты играли вдесятером – за фол последней надежды с поля удалили защитника ЦСКА Милана Гайича.

25 марта Россия сыграет с Парагваем, а Сербия – с Кипром.

Товарищеский матч

Россия – Сербия – 4:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ан. Миранчук (с пенальти), 21; 2:0 – Осипенко, 32; 3:0 – Ал. Миранчук, 55; 4:0 – Сергеев, 90+1.

Удаление: нет – Гайич, 21.