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    • Товарищеский матч. Сборная России разгромила Сербию (4:0), игравшую полтора тайма в меньшинстве

    Товарищеский матч. Сборная России разгромила Сербию (4:0), игравшую полтора тайма в меньшинстве

    Россия крупно победила Сербию в домашнем товарищеском матче.

    Команда Валерия Карпина разгромила соперника со счетом 4:0.

    Россияне дважды отличились до перерыва и дважды после. Авторы забитых мячей – Максим Осипенко, Иван Сергеев и братья Миранчуки.

    Сербы с 21-й минуты играли вдесятером – за фол последней надежды с поля удалили защитника ЦСКА Милана Гайича.

    25 марта Россия сыграет с Парагваем, а Сербия – с Кипром.

    Товарищеский матч

    Россия – Сербия – 4:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Ан. Миранчук (с пенальти), 21; 2:0 – Осипенко, 32; 3:0 – Ал. Миранчук, 55; 4:0 – Сергеев, 90+1.

    Удаление: нет – Гайич, 21.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:55
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    Комментарии (36)
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    Алексей З
    1711048497
    Надо было турку объяснить , что это товарищеский матч, своим удалением всё настроение испортил.
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    kirdykprishel
    1711048576
    Обидели братушек..Мдааа
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    волчарик
    1711048633
    Сборную с победой,успел посмотреть 5мин.Сергеев конечно игрок штрафной.А так спрошу-реально молодцы или братушки подарок сделали?
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    fakeid
    1711048775
    главное, что вышли в следующий раунд. если пройдём парагвай - попадём в финал!
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    VPERDIV SPARTAK
    1711048820
    Молодцы парни!) С победой
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    TIMOTHY
    1711049404
    Валера многим скептикам нос утер ! ) с победой России всех !
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    Al Nikki
    1711049586
    В сборную надо побольше армян набрать,и желательно всех на разведку в европу отправить...
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    O-kolesov
    1711049822
    Лично мне матч понравился. С победой ребята !!!
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    голлевацнен
    1711049968
    Не стыдно вам. мудакам, радоватья. Играли в большинстве, тем более сербам было пох....
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    ЗаЖиМ
    1711050191
    Но осадок остался, братья сербы дали получить удовольствие, такое чувство что Гайич помог))
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