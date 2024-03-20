Потерявший в матче с «Ахматом» почку Радич рассказал о помощи от Кадырова

Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич вспомнил травму, полученную в 2011 году. Серб лишился почки.

– Это случилось 23 апреля 2011 года в матче «Ростова» против «Терека». Заур Садаев нанeс вам травму, после которой вы потеряли почку. Как этот эпизод вспоминается вами сейчас?

– Травма как травма. На футбольном поле может всякое случиться. Я сначала ведь даже и не понимал, что произошло, пока не потерял сознание и оказался в больнице. Я потерял 2,5 литра крови, доктор спас мне жизнь тем, что эту кровь возвращал мне. Гораздо болезненнее то, что случилось после потери почки, потому что у меня столько проблем из-за этого было нефутбольных. Я должен был быть связан с «Ростовом» после окончания карьеры, но не случилось.

– Почему?

– Я чуть жизнь не потерял в той штрафной, но клубу оказался не нужен.

– Была ли обида на Заура Садаева? В эпизоде казалось, что этой травмы можно было избежать, потому что первым на мяче были именно вы.

– Любую травму можно избежать, если так подумать, но у него не было злого умысла. Мог избежать? Мог, но не должен был. Такую травму захочешь нанести специально – не нанесешь.

– Садаев перед вами сразу извинился?

– Спустя несколько недель, когда на него пошло давление от СМИ, только тогда он позвонил.

– Правда, что Рамзан Кадыров помогал в этой истории?

– Да, это действительно так. И этот шаг меня удивил, потому что был совсем необязательным. В «Ахмате» продемонстрировали сочувствие и финансово помогли.