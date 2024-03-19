Депай объяснил, почему поддерживает осужденного Промеса

Нападающий «Атлетико» Мемфис Депай отреагировал на критику в свой адрес в связи со словами поддержки Квинси Промесу.

«Я никогда не предам своих друзей и семью. Это не значит, что я согласен со всем, что они делают, но я их никогда не подведу.

Мой брат тоже сидел в тюрьме десять лет, но у меня почти никогда не возникало вопросов по этому поводу.

Однако с Квинси эти вопросы возникли. Бенжамен Менди и Дани Алвес также фигурировали в уголовных делах, но это не значит, что я не буду иметь с ними дел.

Я не знаю Промеса таким, каким вы его описываете. Это не значит, что я пытаюсь его оправдать. Но я не предам и не подведу своих друзей. В противном случае это буду не я», – объяснил свою позицию Депай.