Депай объяснил, почему поддерживает осужденного Промеса

Нападающий «Атлетико» Мемфис Депай отреагировал на критику в свой адрес в связи со словами поддержки Квинси Промесу.
«Я никогда не предам своих друзей и семью. Это не значит, что я согласен со всем, что они делают, но я их никогда не подведу.
Мой брат тоже сидел в тюрьме десять лет, но у меня почти никогда не возникало вопросов по этому поводу.
Однако с Квинси эти вопросы возникли. Бенжамен Менди и Дани Алвес также фигурировали в уголовных делах, но это не значит, что я не буду иметь с ними дел.
Я не знаю Промеса таким, каким вы его описываете. Это не значит, что я пытаюсь его оправдать. Но я не предам и не подведу своих друзей. В противном случае это буду не я», – объяснил свою позицию Депай.
- Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
- На родине его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.