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    Депай объяснил, почему поддерживает осужденного Промеса

    Нападающий «Атлетико» Мемфис Депай отреагировал на критику в свой адрес в связи со словами поддержки Квинси Промесу.

    «Я никогда не предам своих друзей и семью. Это не значит, что я согласен со всем, что они делают, но я их никогда не подведу.

    Мой брат тоже сидел в тюрьме десять лет, но у меня почти никогда не возникало вопросов по этому поводу.

    Однако с Квинси эти вопросы возникли. Бенжамен Менди и Дани Алвес также фигурировали в уголовных делах, но это не значит, что я не буду иметь с ними дел.

    Я не знаю Промеса таким, каким вы его описываете. Это не значит, что я пытаюсь его оправдать. Но я не предам и не подведу своих друзей. В противном случае это буду не я», – объяснил свою позицию Депай.

    • Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
    • На родине его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: Algemeen Dagblad

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    Комментарии (6)
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    val69
    1710862974
    Нормальная реакция на происходящее.. . Ещё никто не сказал плохих слов про Антоху, кроме помойных и клитера...
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    Semenycch
    1710863384
    Очень спорная позиция. С одной стороны все верно - друзей не предают, с другой стороны если твой друг наркоборыга или убийца, разве он может быть другом нормального, достойного человека?
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    ScarlettOgusania
    1710865349
    Мемфис, ты настоящий друг, поддержишь и в радости, и в беде, человечище!
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    Скай
    1710866167
    Молодец парень.
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