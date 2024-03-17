Мостовой оценил тренерские способности Семака

Александр Мостовой порассуждал о том, насколько успешным был бы Сергей Семак за пределами «Зенита».

«Делать культ из какого-то человека неправильно. В футболе редко бывает, когда тренер из одной команды, в которой всe выигрывал, переходит в другой клуб и там тоже начинает сразу всех побеждать.

Вот уберите Гвардиолу из «Манчестер Сити» и дайте ему условный «Брентфорд», думаете он чемпионом там станет? Конечно, никогда он им там не будет.

В России есть похожий пример: Семака из «Зенита» убери и поставь в «Урал», он никогда там чемпионом не станет. Если только вместе с ним десять бразильцев не перейдeт.

Получилось бы у Семака в ЦСКА? Если он пришeл бы в ЦСКА и ему купили бы трeх-четырeх футболистов уровня Вендела, Клаудиньо, Кассьерры и ещe кого-нибудь, то да. С нынешними возможностями армейцев, не думаю.

Хотя, конечно, хороших футболистов по меркам нашего чемпионата можно приобрести и за небольшие деньги. Можно же где-то найти 20-летнего малоизвестного, но при этом не менее качественного игрока, и за миллион», – сказал Мостовой.