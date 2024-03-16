Шалимов высказался об увольнении Ивича из «Краснодара»

Игорь Шалимов прокомментировал отставку Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

«Как я вижу ситуацию. Началось все с того, что команда вышла из отпуска в 20-х числах января. В таких ситуациях владелец, который платит зарплату, хочет понять, почему так поздно и зачем по времени убран первый сбор.

Наверняка была дискуссия тренера и владельца по этому поводу. Галицкий не лезет в решения, но всегда просит их объяснить. Видимо, объяснение не удовлетворило и Сергей Николаевич мучился весь январь.

А потом рестарт сезона – команда упускает победу в матче с «Рубином», потом по делу проигрывает «Ростову». И у владельца возникают вопросы, а объяснения в виде победы и первого места уже нет.

«Я тренер, я решаю» – такое объяснение ситуации уже не работает. Думаю, вот эта заруба владельца и тренера началась еще с декабря. Галицкий попросил объяснить, а логика «я так вижу» не сработала.

Галицкий всегда спрашивает с тренера по ключевым моментам. Вопросы есть, ответов нет – и в этой ситуации спрашивают с тренера. Нет контакта, нет ответов на вопросы, нет результата – думаю, причины именно в этом.

Не считаю решение Галицкого самодурством. Не было бы вопросов, если бы был результат. А он пропал – в чемпионате неудачи, а в Кубке вылет.

Когда говорят о том, что Галицкому нужен стиль и агрессия в атаке, это все справедливо. Он точно не хочет, чтобы его команда под кого-то подстраивалась. Игра от себя – играть агрессивно, используя свои сильные качества, качества своих лидеров.

А получилось, что в некоторых матчах краснодарцы смотрели на сильные качества соперника и выстраивали, исходя из этого, свою игру.

Что будет дальше? Мурад Мусаев – фартовый тренер, и я бы не исключал «Краснодар» из чемпионской гонки. Команда идет на втором месте, и шансы есть – не удивлюсь, если «быки» выиграют чемпионат», – сказал Шалимов.