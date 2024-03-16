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    Шалимов высказался об увольнении Ивича из «Краснодара»

    Игорь Шалимов прокомментировал отставку Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

    «Как я вижу ситуацию. Началось все с того, что команда вышла из отпуска в 20-х числах января. В таких ситуациях владелец, который платит зарплату, хочет понять, почему так поздно и зачем по времени убран первый сбор.

    Наверняка была дискуссия тренера и владельца по этому поводу. Галицкий не лезет в решения, но всегда просит их объяснить. Видимо, объяснение не удовлетворило и Сергей Николаевич мучился весь январь.

    А потом рестарт сезона – команда упускает победу в матче с «Рубином», потом по делу проигрывает «Ростову». И у владельца возникают вопросы, а объяснения в виде победы и первого места уже нет.

    «Я тренер, я решаю» – такое объяснение ситуации уже не работает. Думаю, вот эта заруба владельца и тренера началась еще с декабря. Галицкий попросил объяснить, а логика «я так вижу» не сработала.

    Галицкий всегда спрашивает с тренера по ключевым моментам. Вопросы есть, ответов нет – и в этой ситуации спрашивают с тренера. Нет контакта, нет ответов на вопросы, нет результата – думаю, причины именно в этом.

    Не считаю решение Галицкого самодурством. Не было бы вопросов, если бы был результат. А он пропал – в чемпионате неудачи, а в Кубке вылет.

    Когда говорят о том, что Галицкому нужен стиль и агрессия в атаке, это все справедливо. Он точно не хочет, чтобы его команда под кого-то подстраивалась. Игра от себя – играть агрессивно, используя свои сильные качества, качества своих лидеров.

    А получилось, что в некоторых матчах краснодарцы смотрели на сильные качества соперника и выстраивали, исходя из этого, свою игру.

    Что будет дальше? Мурад Мусаев – фартовый тренер, и я бы не исключал «Краснодар» из чемпионской гонки. Команда идет на втором месте, и шансы есть – не удивлюсь, если «быки» выиграют чемпионат», – сказал Шалимов.

    • Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.
    • Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.
    • Клуб выплатил сербу компенсацию в размере 1,5 млн евро.
    • Весной краснодарцы проиграли 2 из 3 матчей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (8)
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    алдан2014
    1710591429
    Шалимов наиболее объективен в оценках. Респект
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    Semenycch
    1710591638
    Интересное объяснение. С удовольствием прочитал.
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    САДЫЧОК
    1710591816
    уже нет такого клуба Краснодар-это днище с этим Галицким позорником!
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    фанат джигурды
    1710592472
    То ли дело Шалимов: как тренер, медали выигрывал и в ЛЧ шороху у грандов наводил!
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    DOCTOR PENALTY
    1710592639
    Шалимов работал в Краснодаре, многое знает про бычью кухню. Думаю, он близок к истине. В одном я с ним не согласен: Мусаев не потянет, каким бы фартовым ни был. "*
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