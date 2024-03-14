Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России в котором сыграют «Локомотив» против «Балтики». Игра состоится 14 марта, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив: Лантратов, Тикнизян, Самошников, Жерзино, Морозов, Ненахов, Баринов, Митай, Жамалетдинов, Глушенков, Дзюба.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Балтика»: Латышонок, Гассама, Фернандес, Капленко, Ковалев, Луна, Андраде, Бистрович, Алекс, Козлов, Лисакович.

Главный тренер: Сергей Игнашевич