Митай сказал, что в «Локомотиве» поддержали Дзюбу после незабитого пенальти

Защитник «Локомотива» Марио Митай рассказал о реакции команды после нереализованного нападающим Артемом Дзюбой послематчевого 11-метрового в ответной игре 1/4 финал пути РПЛ Кубка России с «Балтикой» (1:1, по пенальти 6:7).

«Мы никогда не виним игрока, который промахивается с пенальти, это может произойти как с Дзюбой, так и с любым другим футболистом. Никто ему ничего не сказал, напротив, мы постарались вернуть ему уверенность в своих силах», – сказал Митай.