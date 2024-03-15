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    • Митай сказал, что в «Локомотиве» поддержали Дзюбу после незабитого пенальти

    Митай сказал, что в «Локомотиве» поддержали Дзюбу после незабитого пенальти

    Защитник «Локомотива» Марио Митай рассказал о реакции команды после нереализованного нападающим Артемом Дзюбой послематчевого 11-метрового в ответной игре 1/4 финал пути РПЛ Кубка России с «Балтикой» (1:1, по пенальти 6:7).

    «Мы никогда не виним игрока, который промахивается с пенальти, это может произойти как с Дзюбой, так и с любым другим футболистом. Никто ему ничего не сказал, напротив, мы постарались вернуть ему уверенность в своих силах», – сказал Митай.

    • Первый матч команд закончился вничью 2:2.
    • «Локомотив» выбыл в путь регионов Кубка России. Жеребьевка пар для следующих стадий турнира пройдет сегодня.

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    Источник: ТАСС

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