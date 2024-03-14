В верхней сетке Кубка России на стадии 1/4 финала турнира «Спартак» сыграет с «Оренбургом». Игра пройдет на домашней арене «Спартака» и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Спартак»

Москвичи в последних пяти матчах выиграли три поединка, по разу сыграли вничью и проиграли. Подопечные Абаскаля довольно много забивают – 14 голов или 2.8 гола за матч. Пропустила команда только 2 мяча, или 0.4 мяча за игру. Отметим, «Спартак» не выигрывает в двух матчах кряду.

«Оренбург»

«Оренбург» в последних пяти матчах выиграл четыре встречи подряд, а также потерпел одно поражение. Команда забила восемь голов и пропустила шесть мячей, или 1.6 и 1.2 гола за игру.

Прогноз на матч «Спартак» – «Оренбург»

В последних трех очных встречах «Оренбург» дважды выигрывал москвичей. «Спартак» одерживал одну победу. В предстоящей встрече, несмотря на статистику личных встреч, а также текущую форму команд, «Спартак» – фаворит игры. Наш прогноз – победа «Спартака» (1.54).