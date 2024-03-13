Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выигранного матча против «Динамо».

Команды встречались в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Петербуржцы выиграли 2:0 в сегодняшнем матче и 2:1 в противостоянии.

В составе «Зенита» дубль сделал Матео Кассьерра.

– Как считаете, первый тайм «Зениту» лучше удавался с точки зрения качества игры или оба были примерно одинаковые?

– Наверное, первый был чуть‑чуть получше, более цельная картина получалась. А во втором, если учитывать результат, «Зенит» иногда прижимался к воротам, но достаточно надежно сыграл, у наших ворот не было опасных моментов.

Естественно, при таком счете подходы соперника были и нервозность присутствовала, но мы продолжали и в атаке создавать хорошие моменты. У «Зенита» получилась качественная игра с хорошей интенсивностью. Думаю, это абсолютно заслуженная победа.

– Есть ли у «Зенита» проблемы с реализацией?

– У нас было еще два‑три опасных момента, практически выходы один на один. Забей мы еще один мяч – и концовка была бы гораздо спокойнее. Думаю, нам грех жаловаться.

Мы стараемся забивать много и забиваем много, стараемся радовать болельщиков нашей игрой. Спасибо им огромное за то, что пришли в будний день и активно поддерживали нас.

Говорил ребятам, что не каждая команда заслуживает такого уважения от болельщиков, которые таким количеством приходят в будний день поддержать нас на стадион. Эта победа для них.

– Поменялись ли приоритеты у «Зенита» с учетом того, что команда достаточно далеко прошла в Кубке России? Будет ли команда бороться за победу в турнире?

– Думаю, у всех команд, которые борются за титул, РПЛ всегда будет в приоритете. Другое дело – когда календарь позволяет играть основным составом, как сегодня.

Когда плотность игр высока, нам приходится ротировать состав и давать играть другим футболистам.