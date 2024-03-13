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    Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выигранного матча против «Динамо».

    • Команды встречались в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
    • Петербуржцы выиграли 2:0 в сегодняшнем матче и 2:1 в противостоянии.
    • В составе «Зенита» дубль сделал Матео Кассьерра.

    – Как считаете, первый тайм «Зениту» лучше удавался с точки зрения качества игры или оба были примерно одинаковые?

    – Наверное, первый был чуть‑чуть получше, более цельная картина получалась. А во втором, если учитывать результат, «Зенит» иногда прижимался к воротам, но достаточно надежно сыграл, у наших ворот не было опасных моментов.

    Естественно, при таком счете подходы соперника были и нервозность присутствовала, но мы продолжали и в атаке создавать хорошие моменты. У «Зенита» получилась качественная игра с хорошей интенсивностью. Думаю, это абсолютно заслуженная победа.

    – Есть ли у «Зенита» проблемы с реализацией?

    – У нас было еще два‑три опасных момента, практически выходы один на один. Забей мы еще один мяч – и концовка была бы гораздо спокойнее. Думаю, нам грех жаловаться.

    Мы стараемся забивать много и забиваем много, стараемся радовать болельщиков нашей игрой. Спасибо им огромное за то, что пришли в будний день и активно поддерживали нас.

    Говорил ребятам, что не каждая команда заслуживает такого уважения от болельщиков, которые таким количеством приходят в будний день поддержать нас на стадион. Эта победа для них.

    – Поменялись ли приоритеты у «Зенита» с учетом того, что команда достаточно далеко прошла в Кубке России? Будет ли команда бороться за победу в турнире?

    – Думаю, у всех команд, которые борются за титул, РПЛ всегда будет в приоритете. Другое дело – когда календарь позволяет играть основным составом, как сегодня.

    Когда плотность игр высока, нам приходится ротировать состав и давать играть другим футболистам.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.03.2024 23:23
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