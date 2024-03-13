Кержаков предположил, почему Галицкий уволил Ивича из «Краснодара»

Александр Кержаков поделился мнением об уходе Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

«Сложно говорить, логично увольнение Ивича из «Краснодара» или нет. У меня нет никакой информации, что происходит внутри клуба. Если смотреть со стороны, то, конечно, увольнение Ивича было неожиданным. По крайней мере для меня.

Для меня не существовало чемпионской гонки, потому что я уверен, что «Зенит» станет чемпионом в очередной раз в этом сезоне.

Прагматичный футбол, который проповедовал Ивич – футбол сбалансированный, который так не любит Сергей Галицкий. Наверное, такой футбол не подошeл руководителю клуба.

К сожалению, Галицкому что-то не нравилось в действиях Ивича. Нельзя не отметить, что Ивич – очень качественный специалист, который показал свой уровень за всe это время, что работал в «Краснодаре», – сказал Кержаков.