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    • Быстров прокомментировал увольнение Ивича из «Краснодара»

    Быстров прокомментировал увольнение Ивича из «Краснодара»

    Владимир Быстров рассказал о своем отношении к отставке Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

    «Это лучше, чем в «Спартаке». Там есть разногласия, есть скандалы, нет результата ни в Кубке, ни в чемпионате, но все равно человек [Гильермо Абаскаль] работает спокойненько. Главное – у него работа, и все.

    Краснодарцы начали подготовку ко второй части [сезона] поздно, потому что они собрались так же, как и «Спартак», в двадцатых числах [января].

    Мне кажется, было недостаточное количество дней, чтобы подготовиться к первым матчам, но в принципе и по результатам можно оценить, что они были не готовы», – заявил Быстров.

    • Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.
    • Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.
    • Клуб выплатил сербу компенсацию в размере 1,5 млн евро.
    • Весной краснодарцы проиграли 2 из 3 матчей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    Cleaner
    1710339845
    Быстров Вова плавно перевел тему разговора на СВОЙ РОДНОЙ СПАРТАК!!!...)))
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    Skull_Boy
    1710341583
    Ну не спросить главного идиота с Даун ТВ значит все просрать
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