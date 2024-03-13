Быстров прокомментировал увольнение Ивича из «Краснодара»

Владимир Быстров рассказал о своем отношении к отставке Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».
«Это лучше, чем в «Спартаке». Там есть разногласия, есть скандалы, нет результата ни в Кубке, ни в чемпионате, но все равно человек [Гильермо Абаскаль] работает спокойненько. Главное – у него работа, и все.
Краснодарцы начали подготовку ко второй части [сезона] поздно, потому что они собрались так же, как и «Спартак», в двадцатых числах [января].
Мне кажется, было недостаточное количество дней, чтобы подготовиться к первым матчам, но в принципе и по результатам можно оценить, что они были не готовы», – заявил Быстров.
- Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.
- Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.
- Клуб выплатил сербу компенсацию в размере 1,5 млн евро.
- Весной краснодарцы проиграли 2 из 3 матчей.